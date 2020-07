Čižnár: V PPA sa diali čudné veci, ktoré sa neriešili a boli ignorované

Aj na základe preskúmania desiatok spisov, analýzy posledného článku zavraždeného novinára Jána Kuciaka dotýkajúceho sa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) či stretnutia so zástupcami farmárov zo strany Generálnej prokuratúry (GP) SR boli zadržaní a obvinení viacerí podnikatelia či predstavitelia PPA. Uviedol to pre TASR vo svojom hodnotení pôsobenia na poste generálneho prokurátora Jaromír Čižnár, ktorému končí funkčné obdobie v piatok.

„V súvislosti s PPA som prijal aj zástupcov farmárov, ktorí mi oznámili veľmi závažné skutočnosti kompetentným orgánom v rámci PPA v tom čase podľa môjho názoru už známe, ale neriešené a dokonca ignorované. Dvakrát som sa v tejto súvislosti stretol aj s bývalou ministerkou pôdohospodárstva, ktorej som otvorene povedal, že na PPA sa dejú čudné veci, že systém je ‚prehnitý‘,“ povedal.

Polícia prvé obvinenia v súvislosti s PPA vzniesla v rámci akcie Dobytkár v marci 2020. V rámci kauzy vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil 21 fyzických osôb, sedem právnických osôb za korupčnú trestnú činnosť a za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti. Policajti doposiaľ zadržali 28 osôb, v súčasnosti je väzobne stíhaných sedem osôb, medzi nimi aj podnikateľ Norbert B., finančník Martin K. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur.

Po vražde Kuciaka sa Čižnár stal známy svojím výrokom, že „rozpúta peklo“. „Doslova som na tlačovej besede povedal – keby sa preukázalo, že tento skutok bol spáchaný v súvislosti s prácou nebohého novinára a jeho družky, tak ja tu rozpútam peklo. Peklo také, že sa urobí všetko pre to do tla, aby sa to objasnilo. Vyvinul som maximálne úsilie, aby sa podarilo objasniť tento neospravedlniteľný trestný čin. Mrzí ma, že tieto slová sa dodnes interpretujú vytrhnuté z kontextu, stali sa predmetom cynizmu či nenávisti voči mojej osobe,“ vysvetlil.

V krátkom čase sa zriadil medzinárodný vyšetrovací tím. „Zúčastnil som sa na jeho kreovaní so zahraničnými partnermi na pôde Eurojustu. Vyšetrovací tím posilnili svojou pomocou aj FBI či Europol. V tejto súvislosti sa v začiatkoch pracovalo aj s verziou smerujúcou k bratom V., kde boli preverované všetky kauzy s nimi súvisiace a boli zistené viaceré pochybenia,“ zdôraznil Čižnár. Pochybenia mali za následok aj okamžité personálne opatrenia, boli odvolaní viacerí vedúci prokurátori a niektorí sa funkcií radšej vzdali.

Čižnár zhodnotil, že počas jeho pôsobenia rezonovala aj kauza zariadenia Čistý deň, v ktorej nesúhlasil s pôvodným rozhodnutím ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny neodobrať licenciu zariadeniu. „Dnes sú už právoplatne odsúdení niektorí páchatelia. GP SR naďalej preveruje skutočnosti, ktoré sa týkajú zariadenia (vyplývajúce z Threemy). Z našej strany sú vydávané pokyny na začatie trestných stíhaní,“ povedal.