Pellegrini vyzval Matoviča, aby pre kauzu diplomovky odstúpil

Ako ďalej povedal Pellegrini, ak by Matovič neodstúpil, v pondelok začne so svojou skupinou poslancov, ktorí odišli zo Smeru, zbierať podpisy pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Na nej by sa malo hovoriť o odvolaní premiéra Matoviča z dôvodu, že pri písaní svojej diplomovej práce podvádzal.

Matovič si podľa Pellegriniho založil svoju kariéru na boji proti zlodejom, ale „tento predseda vlády je sám zlodejom“, povedal.

Včera sa na sociálnej sieti Matovič priznal, že si zľahčil štúdium na Univerzite Komenského a pri písaní diplomovky si pomohol odpísaním cudzích textov bez toho, aby im autorstvo priznal.

Podľa Denníka N, ktorý kauzu otvoril, mal Matovič vo svojej práci odpísať dve knihy od trojice slovenských ekonómov.

