NÁZOR: Ako sa Matovič naučil v škole počítať? Od buka do buka

Hlavnou udalosťou týždňa po tom ako rôzni plagiátori vyskakovali sťa čertíci zo škatuľky, bolo priznanie Igora Matoviča, že k nim patrí. A zároveň vyjadrenie, že posledné dva roky v škole to flákal, keďže myslel viac na svoju firmu, než na nejaké učenie. Morálnu rovinu dajme nabok, o tom už písal kdekto, naložil mu kdekto. Nakoniec, študent finančného manažmentu išiel manažovať vlastné financie, a to úspešne. Otázka je, či dokáže dobre manažovať cudzie, v tomto prípade štátne peniaze.

Problém je v tom, že sa nám odbrzdili záchranné brzdy, ktoré tu predtým boli. Aj na úrovni európskej, aj na úrovni domácej. Dnes miliardy eur, ktoré sa nám prelejú do dlhov, nikoho obzvlášť nevzrušujú.

Počas týždňa sa odohralo niečo ako déjà vu. Koalícia urobila tlačovú besedu, na ktorú priniesla plagiát , pardon plagát, so zobrazeným sociálnym balíčkom pre ľudí. Bol to plagát , pardon plagiát, vystúpení Roberta Fica z období, keď predstavoval balíčky svojej koalície. Vtedajšia opozícia kričala niečo o nezodpovednom míňaní, dnes v podobe vládnej koalície hovorí o zodpovednej práci pre ľudí. Ako vtedy, tak aj teraz to ide z deravých vrecák. Čiže na dlh. Niežeby v čase krízy bolo rozdávanie peňazí zlé, ak sa niečo blíži k „helikoptérovým peniazom“, tak sú to aj takéto balíčky. Peniaze pre dôchodcov či pre rodiny nakoniec skôr či neskôr skončia v spotrebe, čo ekonomike pomôže. Len sa netreba tváriť, že je to niečo iné ako ficobalíček a je tu aj otázka miery, koľko je možné dať. Lebo ten dlh raz bude treba zaplatiť.

Povedzme si pár slov o teórii prázdnej špajzi (Mgr. Igor Matovič, Ing. Eduard Heger, 2020). Podľa vyššie citovaných autorov im minulá vláda nenechala nič, špajza bola prázdna. Malá pripomienka – ak je hospodárenie štátu deficitné, tak na sklonku dňa je vždy špajza prázdna. Ak im chýbala hotovosť, tak na tú majú špecializovanú vládnu agentúru, ktorá tok peňazí do špájz manažuje. Takúto prázdnu špajzu si odovzdávali všetky vlády medzi sebou, dokonca aj Ficova Ficovej.

Žonglovanie Matoviča z číslami z čias opozície bývalo často za hranicou reality. Ako bombastická propaganda však zaberali. Ako príklad je tu spanilá jazda do francúzskeho Cannes pred vilu exministra financií Jána Počiatka, na ulicu, kde podľa Matoviča „domy stoja 20, 30, sto miliónov eur“. Transparency Internatonial Slovensko z úradných dokumentov zistila, že Počiatek ju kúpil za 3,2 milióna eura. Tu sa Matovič sekol o rád. V prípade štátnych peňazí by takéto seky boli dramatické.

V Bruseli sa práve teraz tiež žongluje s peniazmi. Sú tam štáty, nazývané zodpovedné, ktoré chcú, aby boli peniaze viac pôžičkami než darmi, a to ešte pod prísnou kontrolou, na čo budú vynaložené. Premiér Matovič tvrdí, že je to na dobrej ceste a že si vybojujeme všetko, čo sme chceli. Znamená to prílev miliárd eur.

Problém je v tom, že sa nám odbrzdili záchranné brzdy, ktoré tu predtým boli. Aj na úrovni európskej, aj na úrovni domácej. Dnes miliardy eur, ktoré sa nám prelejú do dlhov, nikoho obzvlášť nevzrušujú. Lebo pandémia. Lebo sanácia ekonomiky. Keď Andrej Danko pred časom prišiel s nápadom, aby sme si požičali niekoľko miliárd na infraštruktúru, okamžite ho ohriakli ekonómovia aj politici. Lebo zodpovednosť. Lebo dlhová brzda. Na konci však dlh bude rovnaký.

Dnešná koalícia sa považuje za symbol zmeny. Ako v čom. V spôsobe nakladania s peniazmi, ako to ukazuje aj sociálny balíček, zatiaľ zmeny nevidieť. Vymenili sa figúrky, akurát tie dnešné majú opajcované diplomovky.

Aspoň v niečom sa treba líšiť, nie?

Poslanci sa v parlamente priam predháňali s predkladaním návrhov zákonov o sprísňovaní interrupcií. Nakoniec sa v Národnej rade zišli štyri, šancu postúpiť do druhého čítania dostal len ten jediný koaličný. Prečo je potrebné sprísniť tento zákon vám v relácii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu povie poslankyňa Anna Záborská (OĽaNO) a prečo je dobré zachovať súčasné kompromisné nastavenie vám predostrie poslankyňa Denisa Saková (nezaradená, predtým Smer, v budúcnosti Hlas). Z tohto súboja zákonov, ktorý mal pochopiteľného víťaza, bola nakoniec najzaujímavejšia črtajúca sa drobná koaličná roztržka, keď časť poslancov OĽaNO a jeden zo Sme rodina zahlasovali aj za návrhy kotlebovcov. Ako sa to rieši v koaličnej zmluve? S opozíciou sa nehlasuje…

Pajcnuté práce sa od radovej poslankyne Krištúfkovej vyšplhali až k šéfovi parlamentu Kollárovi a od radového ministra (školstva) Gröhlinga až na samotný vrchol pyramídy exekutívnej moci k premiérovi Matovičovi. Keďže už niet kam vyššie ísť, povedie to k ostreľovaniu (nie odstreleniu) premiéra, keďže opozícia sa ho chystá odvolávať v parlamente. A nielen pre diplomovku. Premiér to chcel vybaviť cez sociálne siete z Bruselu, v prvom statuse si dokonca nasadil masku kajúcnika a priznal sa, ale už v ďalšom nepriamo oznámil, že môžeme byť v podstate radi, že to poctivo šlohol, lebo ešte si to mohol ako iní niekomu dať napísať tak, že by to ani antiplagiátorský systém neodhalil. Ako sa kajal minister školstva, to si pozrite vo videu.

Opozícia sa zatiaľ tvári, že plagiátorov medzi sebou nemá. Informácie o ich prácach sú však tiež zaujímavé. Pozrite si videá a dozviete sa, prečo sa poslanec Raši nebojí, že jeho prácu s niečím porovnajú alebo aké problémy má záverečná práca Roberta Fica.

Matovičova koalícia, to sú rovnakí poštári ako Ficova koalícia. Ficova vláda doručila národu sociálny balíček v podobe 13. dôchodku približne za pol miliardy, Matovičova vláda v podobe okresaného 13. dôchodku plus navyše nejaké drobnosti – približne za pol miliardy. Peniaze neboli ani na prvý a nie sú ani na druhý balíček. Ak sa vám to nebodaj bude zdať, že je to v jednom aj druhom prípade to isté, vládna koalícia vás vo videu presvedčí, že je to iné – ale že úplne iné.

Keď sa duo lídrov Fico – Pellegrini rozkmotrilo, tak sa otvorila otázka, čo bude so starým Smerom. Robert Fico opäť prevzal do rúk opraty svojej strany a po odchode „zradcov“ sa stal staronovým predsedom. Konsoliduje rady, dáva priestor mladým tváram, chce sa vrátiť k „rustikálnej sociálnej demokracii“ a hlavne chce ísť vláde po krku. Prečo prirovnáva stranu k buldogovi a čo sa má stať, keď sa tento opozičný buldog zahryzne do vlády?

O Smere trochu inak. Jedným z nových podpredsedov strany sa stal Ľuboš Blaha, ktorého „natrela“ Lucia Ďuriš Nicholsonová, že podporuje zločinecké režimy a tak NAKA začala voči nemu trestné stíhanie. Blaha si na svoju obhajobu pripravil aj svoje knihy, ktoré podľa neho dokazujú, že žiadny zločinecký režim nepodporuje a spolu s právnikom na politickom dôchodku Robertom Kaliňákom zvažujú neskôr aj právne kroky. Paragraf, ktorý na neho chcú uplatniť, považuje za gumený a teraz zneužívaný na stíhanie ľavicového politika. Mimochodom, právna úprava sa menila práve za vlády Smeru.

Nemusíte dovolenkovať na Malte, môžete na malte. Tento starý vtip nie je až taký zlý nápad, počas pandémie namiesto sedenia doma môžete doma aj niečo urobiť. Ak na to nemáte dostatok peňazí, porozmýšľajte, či by to nevyriešila pôžička. O tom, ako si najvýhodnejšie požičať na rekonštrukciu bytu či domu, hovorí Marian Niton v relácii Ide o peniaze s Evou Šablovou, riaditeľkou pre úvery vo FinGO.sk.

V automobilke PSA v Trnave vyrobili vlani 7 200 elektrických vozidiel. Akumulátory do nich si kompletujú v tzv. baterkárni. Pozrite sa, ako to v nej vyzerá.

V Bratislave mal byť národný futbalový štadión v Bratislave, bude len futbalový štadión. Národ, zastúpený vládou Petra Pellegriniho podporil finančne súkromného investora Ivana Kmotríka, aby ho mohol vybudovať a zároveň sľúbil jeho odkúpenie. Národ, zastúpený vládou Igora Matoviča, odmietol kúpu štadióna a bude žiadať už vynaložené peniaze späť. Vláda odkázala Kmotríkovi, že štadión nekúpi, Kmotrík odkázal vláde, že aj tak nič nepredáva. Nakoniec sa to skončí súbojom právnikov a právnych názorov. Ešteže štadión nie je len rozostavaný, ale už hotový, inak by sme možno roky videli chátrajúcu ruinu ako v prípade iných stavieb.

Miro Žbirka má dokumentárny film o sebe, volá sa Meky, nakrútil ho režisér Šimon Šafránek. Čo hovorí Meky, keď sa na seba pozerá na filmovom plátne? A ako to vidí režisér?