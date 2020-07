Gröhling chce zmeniť vzdelávacie poukazy na voľnočasové

Vzdelávacie poukazy by v budúcnosti mohli nahradiť takzvané voľnočasové poukazy. Tie by žiaci využívali v rámci krúžkov podľa vlastného výberu, pričom na rok by mali k dispozícii 700 eur.

Ako v rozhovore pre agentúru SITA uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), zmeny nie sú otázkou budúceho školského roka, keďže systém a mechanizmus musia pripraviť. Podľa štatistík ministerstva za aktuálny školský rok každý piaty žiak nevyužije vzdelávací poukaz, určený na financovanie vzdelávacích alebo záujmových krúžkov aj v centrách voľného času či základných umeleckých školách.

Gröhling nechce vzdelávacie poukazy úplne rušiť, hoci nie sú v súčasnosti príliš využívané. Hovorí skôr o tom, že by ich chceli zmeniť na takzvané voľnočasové poukazy, ktoré by sa dali využiť na všetky sféry, od športových cez umelecké až po vzdelávacie aktivity. Nárok na takýto poukaz by mal každý žiak. Predstava ministra je, že by sa voľnočasové poukazy najskôr otestovali v rámci pilotného projektu na vybraných ročníkoch a ak by sa osvedčili, boli by zavedené do praxe plošne.

„Už v našom programe sme hovorili, že tieto voľnočasové poukazy by mali byť v objeme až 700 eur ročne na žiaka. Rodič by sám rozhodol o prerozdelení, na aké krúžky by ich dieťa využilo. V podstate by sme tak podporili všetky aktivity a neurčovalo by ministerstvo iba niektoré, na ktoré sa môžu poukazy použiť,“ priblížil minister. Keďže nebudú nasmerované na konkrétnu jednu oblasť, minister očakáva, že sa budú viac využívať.

Vzdelávacie poukazy, ktoré sa na školách využívajú v súčasnosti, majú hodnotu 32 eur a pokrývajú zhruba 60 hodín krúžkov. Školy poukazy vydávajú žiakom, ktorí ich môžu následne odovzdať organizátorom krúžkov či iných vzdelávacích aktivít. V tomto školskom roku bolo použitých 554-tisíc vzdelávacích poukazov z celkovo 682-tisíc vydaných. Pred rokom v septembri ministerstvo školstva vydalo vyše 681-tisíc vzdelávacích poukazov a použitých bolo takmer 560-tisíc. Za ne ministerstvo vyplatilo zriaďovateľom viac ako 17,7 milióna eur.

Pre prerušenú výučbu na školách v súvislosti s pandémiou koronavírusu vláda koncom apríla prijala nariadenie, ktoré školám umožnilo nechať si peniaze na vzdelávacie poukazy, aj keď nevyužili ich celý objem. Podľa ministerstva išlo o systémové riešenie s cieľom celkového rozšírenia možností záujmového vzdelávania.