Fico nevie, čo s plávaním v kaštieli: Mám si pýtať papier od záhradníka?

VIDEO: Robert Fico vysvetľuje situáciu s kaštieľom, bazénom a svojim plávaním.

Predseda strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) povedal, že považuje za smiešne, keď má dokladovať parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií svoj pobyt v súkromnom kaštieli vo Vinosadoch neďaleko Pezinka. Spýtal sa, či si má pýtať faktúru od správcu, ktorý tam kosí trávu. Poznamenal, že si bol len päťkrát zaplávať v súkromnom zariadení.

„Čo odo mňa chcete? Čo si mám pýtať od toho správcu, čo tam kosí trávu, prosím ťa, vypíš mi rukou, že ti zaplatím päť eur za hodinu plávania v bazéne? Čo mám urobiť? Akú faktúru mám pýtať? Od koho? To nie je hotel, to nie je rehabilitačné pracovisko. To je normálny súkromný dom, ktorý má bazén, ktorý má dvanásť alebo trinásť metrov. Bol som tam päťkrát plávať v bazéne, tak mi zoberte ročný plat za to,“ vyjadril sa dnes Fico.

Parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií má poskytnúť vysvetlenie o nákladoch jeho pobytu v kaštieli vo Vinosadoch neďaleko Pezinka. Výbor začal konanie voči Ficovi dňom 9. júna tohto roka, kedy Nadácia Zastavme korupciu doručila výboru podnet s podozrením, či Fico neprijal neoprávnený dar alebo výhodu. Podľa nadácie má kaštieľ nejasné majetkové pozadie, za ktorým môže byť podnikateľ Jozef Brhel, ktorý má blízko k strane Smer-SD.

Fico povedal, že môže chodiť plávať, kde chce. Podotkol, že v čase koronakrízy boli všetky plavárne pozatvárané. „Viete, že mám problémy s krvným tlakom,“ podotkol a dodal, že „tak ma vyžeňte z parlamentu“.