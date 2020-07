Jeden čihi, druhý hota. Koalíciu rozdelili interrupcie

Aj keď Anna Záborská dopredu avizovala, že návrhy podporí, pretože majú v tejto téme voľné ruky, koaliční partneri zo SaS a Za ľudí hovoria o hrubom porušení koaličnej zmluvy. Naopak, obyčajní, ako aj strana Sme rodina tvrdia, že koaličnú zmluvu čítajú inak. Dohodnúť sa chcú v pondelok na koaličnej rade.

Jasné bolo, že kotlebovské návrhy nebudú úspešné. Časť koaličných poslancov aj napriek tomu považovala za dôležité podporiť ich. Kým za prvú novelu predloženú poslancami ĽS NS hlasovalo 16 zákonodarcov OĽaNO a Jozef Lukáč zo Sme rodina, pri ich druhom návrhu sa pridal ešte aj jeho spolustraník Peter Liba.

„Považujem to za hrubé porušenie koaličnej zmluvy. Zákon neprešiel, ale ide o to, že si nemôže každý klub vykladať jednotlivé ustanovenia koaličnej zmluvy podľa seba, ako to v danej chvíli potrebuje,“ reagovala šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Rovnako to vníma aj predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská. „Podpora návrhu z opozície bez toho, že by bola dohoda celej koalície, je porušením koaličnej zmluvy,“ uviedla po hlasovaní.

Poslanecký klub obyčajných si však koaličnú zmluvu vykladá odlišne. „Mňa osobne to, že niektorí kolegovia podporili kotlebovské návrhy, neteší. Ale nie je to oficiálny alebo koordinovaný postoj nášho klubu. Každý môže pri otázke ochrany života hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. V otázkach viery, hodnoty ochrany života, by každý mal mať slobodné rozhodnutie,“ reagoval predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Zemanová však pripomína, že aj poslanci majú právo takéto návrhy predkladať, koaličná zmluva im ale nedovoľuje hlasovať s opozíciou.

Koaličná zmluva verzus ústava

Ôsmy bod koaličnej zmluvy naozaj hovorí, že „v prípade zákonov týkajúcich sa zvýšenia ochrany života, predkladaných koaličným poslancom alebo poslancami, sa schválenie koaličnou radou nevyžaduje, no budú vopred predložené na prerokovanie koaličnej rade.“ Táto možnosť bola v rovnakom bode vykúpená ústupkom aj voči liberálom podporujúcim registrované partnerstvá. „Koaliční partneri sa zaväzujú, že zlepšia legislatívu v oblasti majetkových práv pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,“ uvádza sa v rovnakom bode.

Deviaty bod dodáva, že „žiadna koaličná strana, resp. koaličné strany, nemôžu presadzovať svoje záujmy na úkor inej koaličnej strany spoločným postupom so stranami opozície. Takýto postup bude považovaný za hrubé porušenie tejto dohody.“ Podľa desiateho bodu zmluvy poslanci môžu hlasovať aj za opozičné návrhy, ak budú v súlade s programovým vyhlásením vlády alebo postojom koaličnej rady. To sa však v tomto prípade nestalo.

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v hlasovaní poslancov OĽaNO okrem porušenia koaličnej zmluvy dokázala objaviť aj porušenie ústavy. „Zradili tým koalíciu, ústavu, ktorá jednoznačne hovorí, že Slovenská republika je zvrchovaný štát, ktorý sa neviaže na žiadne náboženstvo, zradili ženy a aj niečo ako zdravý rozum,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti. „SaS je momentálne jediným zástupcom voličov so zdravým rozumom,“ dodala odhodlane.

Jedna z najaktívnejších poslancov Národnej rady v téme ochrany života Anna Záborská, naopak, upozorňuje, že protiústavné je zakazovať poslancom hlasovať podľa vlastného svedomia. „Koaličná zmluva v tejto časti nie je napísaná celkom jasne. Ak sa v nej hovorí, že poslanci môžu takýto návrh podať, bolo by pre mňa nelogické, aby takýto návrh mohli podať, ale nemohli zaň hlasovať,“ odkázala Záborská.

OĽaNO opäť so Sme rodina

V hnutí Sme rodina si znenie koaličnej zmluvy vykladajú rovnako ako obyčajní. „Vôbec to nevnímam dramaticky. Nepovažujem to za porušenie koaličnej zmluvy, keďže išlo o návrh na ochranu života,“ zdôraznil predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Tento problém by sa podľa Zemanovej mal riešiť na úrovni koaličnej rady. „Na najbližšej koaličnej rade sa tomuto určite budeme venovať. Je potrebné, aby sme sa na koaličnej rade s našimi partnermi o takýchto hlasovaniach porozprávali. Určite sa ešte naskytnú témy, kde budú mať poslanci rozdielne názory, a nie je možné si koaličnú zmluvu vykladať po svojom, keď sú tam jednoznačne nastavené nejaké pravidlá,“ tvrdí.

„Koaličná rada sa stretne v pondelok a môžeme sa o tom baviť. Pani Zemanová to chce otvoriť na koaličnej rade, tak to jednoducho otvoríme. Ja tam nejdem so žiadnym stanoviskom ani podmienkami. Vypočujeme si pani Zemanovú, povieme si čo a ako do budúcna a to je všetko,“ zdôraznil Pčolinský.

VIDEO: Relácia Zuzany Martinákovej Ide o pravdu bola o interrupciách, s Annou Záborskou a Denisou Sakovou.