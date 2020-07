Oosbní asistenti sú dotknutí slovami Krajniaka, že zarábajú priveľa

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) podľa nich prezentoval rozdiel medzi osobnou asistenciou a príspevkom na opatrovanie zavádzajúcim spôsobom.

„Uviedol, že neprimeraný rozdiel medzi príspevkom na osobnú asistenciu za 12 hodín (1504,80 eura) a odmenou za celodenné opatrovanie (238,37 eura) je dôvodom na reformu, avšak priemerný rozsah hodín osobnej asistencie je štyri a pol hodiny denne, čo je suma 564,3 eura ako odmena pre osobného asistenta. Len malé percento užívateľov osobnej asistencie získa rozsah osobnej asistencie viac ako 12 hodín,“ uviedli zástupcovia Organizácie muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR.

Ministerstvo podľa nich stavia proti sebe skupiny rodinných opatrovateľov a osobných asistentov, užívateľov osobnej asistencie a opatrovaných. „My, osobní asistenti, nechceme byť a nie sme konkurenciou rodinným opatrovateľom. Práve naopak. Sme tu preto, aby aj oni mohli žiť vlastný život a nemuseli mať strach, čo bude s ich synom alebo dcérou po ich smrti,“ hovorí osobný asistent Ján Podhájecký. Osobná asistencia je podľa neho najefektívnejším, najoverenejším a najfunkčnejším nástrojom na nezávislý život ľudí so zdravotným postihnutím.

Počas pandémie nového koronavírusu sa podľa neho ukázalo, že postavenie osobných asistentov v sociálnom systéme nie je dobré, pretože prepadli všetkými nástrojmi štátnej pomoci pri znižovaní dosahov pandémie. Hovorí, že zhoršovaním postavenia osobných asistentov a nezvyšovaním odmeny za výkon osobnej asistencie sa bude počet osobných asistentov znižovať a nebudú mať záujem poskytovať svoje služby.

Užívatelia osobnej asistencie, osobní asistenti a ďalší podporovatelia spustili petíciu na ochranu inštitútu osobnej asistencie. Odmietajú, aby sa príspevok na osobnú asistenciu znižoval. „Osobná asistencia pre mnoho ľudí predstavuje jediný funkčný nástroj na ich nezávislý život a pomohla zmeniť životy mnohých ľudí na Slovensku,“ hovorí Silvia Shahzad z petičného výboru.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská víta, že minister Krajniak ponúkol organizáciám ľudí so zdravotným postihnutím, aby participovali na sociálnej reforme. Verí, že spolupráca nebude len formálna. „Zhoršenie prístupu k osobnej asistencii by bolo v rozpore s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím,“ hovorí Stavrovská.