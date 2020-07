Lenč: Fico je betónová guľa, ktorá ťahá stranu dole

Robert Fico priznal, že sa v tomto roku mal jeho nástupcom stať Peter Pellegrini. Po odchode jeho skupiny poslancov Smer musel voliť nových podpredsedov. Dokážu noví nahradiť mená ako Richard Raši či Peter Žiga?

V prvom rade sa na to musíme pozrieť tak, či veríme slovám Roberta Fica – či skutočne chystal odchod a či to chcel vyriešiť tak, že by sa Peter Pellegrini stal predsedom strany. V každom prípade odchod Pellegriniho a nominácia pre väčšinu ľudí neznámych nových podpredsedov na jednej strane môže byť vytrhnutím tŕňa z päty. Na druhej strane, noví podpredsedovia budú mať čo robiť, aby dokázali nahradiť známosť svojich predchodcov a aby dokázali zabrániť preferenčnému prepadu strany.

V predsedníctve zostali staré mená, ako napríklad Robert Kaliňák. Môže takto strana dokázať generačný reštart?

Do veľkej miery bude generačný reštart závisieť od kondície Smeru v nasledujúcich mesiacoch. Samozrejme aj od toho, či voliči a sympatizanti prijmú to, čo sa momentálne v strane stalo. Ak by bol generačný reštart realizovaný ľuďmi, ktorí sú omnoho známejší pre voličov z pozície, ktoré vykonávali vo vláde predtým, tak by sme mohli hovoriť o úspešnom reštarte v kontexte rastúcich preferencií. Ľuboš Blaha je síce verejne známou osobou, no ostatní dvaja noví podpredsedovia sú neznámi. A Ladislav Kamenický je síce známa tvár, ale je to nudná a nezaujímavá postava.

Znamená to, že teraz bude strana hľadať svojho budúceho predsedu?

To do veľkej miery závisí od toho, či to, čo hovorí Fico, sú len slová, alebo je to budúca realita. Niekoľkokrát už totiž povedal, že z politiky odchádza. Ak naozaj niekedy chce Smer opustiť, možno v tých menách, ktoré vybral ako mladých do vedenia Smeru, vidieť budúceho predsedu. Ak však bude Fico príliš dlho predsedom a strana bude stále pokračovať v trende padajúcich preferencií, tak sa môže stať, že príde nový predseda, ale iba ukončí existenciu strany. Čiže k zmene predsedu môže prísť, je len otázne, či k nej dôjde ešte v čase, keď sa strana bude môcť znova nadýchnuť a smerovať k úspechom, alebo to len bude zmena, ktorá definitívne stranu pochová.

Hoci Smer vymenil aj okresných predsedov, napríklad Martin Glváč, s ktorým sa spája niekoľko káuz, šéfuje bratislavskej organizácii. Mali by sa v strane zbaviť takýchto toxických mien?

Ak sa akákoľvek strana zbaví toxického mena, môže jej to pomôcť. Na druhej strane sa naskytá otázka, či si v strane uvedomujú, že daný človek je pre nich toxický a či by zbavenie sa ho neprinieslo pre stranu viac negatív ako jeho zotrvanie – napríklad keby začal rozprávať to, čo vie. Predpokladám, že Fico, aj keď už nezažíva najlepšie roky svojej politickej kariéry, je stále stratég, za čo môže hovoriť aj fakt, že za podpredsedu vybral Erika Kaliňáka – rodinu bývalého dlhoročného podpredsedu Roberta Kaliňáka. Za touto nezmenou možno šípiť nejaké strategické rozhodnutie. Som však k schopnostiam Fica aj k zotrvaniu Glváča v pozíciách skeptický.

Je rozumné, aby Smer vytvoril nadáciu, ktorá by stranu ovplyvňovala ideologicky a strážila jej majetok? Chce Fico takto dohliadať na ďalší vývoj strany?

Rozhodne chce, neprejavil sa totiž ako politik, ktorý by nechcel dohliadať na Smer. Vytvoril si stranu pre seba a svoje ambície a chce ju riadiť ďalej. Hľadá rôzne spôsoby kvázi odchodu. Ovplyvňovanie strany cez akože nadáciu sa ukazuje ako posledná možnosť, ako odísť i neodísť. V Nemecku má každá parlamentná politická strana povinnosť mať svoju nadáciu, cez ktorú si vzdeláva voličov, ale aj formuje budúce stranícke a štátne elity. U nás to absentuje. Keby bola v Smere práve takáto ambícia na založenie nadácie, tak by to bol jeden z mála prínosov pre politický systém z pozície Smeru. Ak to má byť len spôsob, ako z Fica spraviť duchovného vodcu strany a bude mať väčšiu moc ako predseda, nepomôže to ničomu.

Tvrdí, že strana je už po Pellegriniho odchode stabilizovaná. Spomenul, že si voličov akoby delili – je to možné v takom krátkom čase?

Robert Fico sa asi istým spôsobom zmieril s tým, že z volebných 18 percent mu zostane deväť alebo desať a primárne bude súperiť s Pellegriniho stranou. Stále tu je volič, ktorý chce voliť sociálnu demokraciu.

Smer evidentne ide stavať na regiónoch – nie je už neskoro ísť týmto smerom?

Strana ešte má na čom stavať, aj keď o niektoré regionálne organizácie prišla – napríklad o Banskú Bystricu a Košice, odkiaľ je veľa tvárí vznikajúcej strany Hlas – SD. Smer má regionálne štruktúry. Voľby opakovane ukazujú, že Smer je v regiónoch silnejší ako vo väčších mestách či v Bratislave. Otázka je, v akej miere v ostatných voľbách ľudia volili Smer ako stranu či Smer ako stranu Petra Pellegriniho. To sa ukáže na preferenciách v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.

Jednotliví podpredsedovia budú mať na starosti svoju agendu. Vystihuje to oblasti, v ktorých Smer pokrivkáva, respektíve ktoré zanedbával?

Čítam z toho to, že hoci v strane zotrvali na svojom predsedovi, uvedomujú si, čo sú toptémy v Európe a v politike vo všeobecnosti. Je to oblasť školstva, životné prostredie a väčšia participácia regiónov na národnej politike. Chcú hovoriť k voličom rovnakým jazykom, akým hovoria iné politické subjekty, ktoré sú úspešnejšie ako Smer.

Akú šancu dávate reštartu tejto strany? Nebude sa zbytočne vybíjať v pretekoch s Pellegrinim?

Pre Smer to zbytočné nebude. Musí sa ukázať, kto bude nositeľom značky sociálnej demokracie a kto len jej prílepkom, kto ju vráti do vlády a kto bude večným opozičníkom spolu s ĽS NS. Ak bude Smer lipnúť na Ficovi a spájať svoju budúcnosť iba s ním, tak ako bude klesať záujem o jeho osobu, tak bude klesať záujem voličov aj o stranu Smer. Robert Fico sa stal už príliš veľkou betónovou guľou, ktorá ťahá Smer dole. Slovenskí voliči viac volia veci, ktoré sú nové, a lídrov, ktorí sú zaujímaví. V tomto kontexte Smer už takéto možnosti mal a nemyslím si, že

