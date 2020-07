Andruskó spája vraždu Kuciaka s Bödörom

Senát vyhlásil krátku prestávku. Členovia sa radia, či sa na súde budú čítať ďalšie správy z Threemy, tentoraz však z mobilu Zoltána Andruskóa. Písal si s Dušanom Kracinom aj podnikateľom Gatialom. Čítať správy navrhol Marian Kočner.

Andruskó si na súde vypýtal slovo, pretože chcel povedať niečo, čo ešte kvôli strachu nepovedal. „Chcel by som vypovedať. Ešte čo som nikdy nepovedal. Lebo som sa bál a neboli dodržané dohody. Zmenilo sa moje procesné postavenie zo svedka na obvineného. Pred naším zadržaním asi dva týždne prišiel za mnou advokát Kracina, že má pokyn od pána Bödöra, že hľadajú nejakého bieleho koňa,“ začína Andruskó. Priznal, že mali informácie z vyšetrovania.

Odsúdený pred senátom otvoril novú verziu. Tvrdí, že objednávatelia vraždy chceli, aby to vyzeralo tak, že za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej môže Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej archeologičky. „Malo to vyzerať tak, že pani Kušnírová mala vydierať podnikateľa na východe a chcieť od neho peniaze. Ale ja som vypovedal tak, ako som vypovedal a mne môžete ďakovať za to, že sú na súde vykonávatelia a objednávatelia vraždy,“ hovorí Andruskó.

Zoltán Andruskó prišiel do pojednávacej miestnosti hneď po obžalovaných Marianovi Kočnerovi, Alene Zsuzsovej a Tomášovi Szabóovi. Priviedli ho kukláči – na hlave už nemá kuklu, len ochranné rúško. Hlavné pojednávanie má pokračovať práve vypočutím Andruskóa, pretože jeho doterajšiu výpoveď spochybňuje nielen Zsuzsová, ale aj Kočner.

Andruskó bol prvý, ktorý po zadržaní začal s políciou spolupracovať a usvedčovať páchateľov aj objednávateľov.