Prieskum AKO: OĽaNO by vyhralo voľby, Hlas by predbehol Smer

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali tento mesiac, vyhralo by ho hnutie OĽaNO premiéra Igora Matoviča so ziskom 23,5 percenta. Druhá by skončila novozaložená strana Hlas Petra Pellegriniho (16,7 %). Ukázal to prieskum agentúry AKO. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 7.-17. júla 2020 na vzorke 1000 respondentov.

Na treťom mieste sa umiestnila strana Smer so ziskom 10,7 %, nasledovaná stranou SaS Richarda Sulíka (9,4 %). Do parlamentu by sa tiež dostala strana ĽSNS (7,9%), hnutie Sme Rodina (6,4%) a Progresívne Slovensko (5,2 %). Prieskum sa uskutočnil v dňoch 7.-17. júla 2020 na vzorke 1000 respondentov.

Strana Za ľudí by zostala pod potrebnou hranicou na vstup do parlamentu, záskala 4 % hlasov respondentov. KDH by získalo 3 percentá, stana Vlasť 2,7 percenta, Dobrá voľba 2,6 percenta, SMK 2,5 percenta. Stranu Spolu-občianska demokracia si vybrali 2,2 percenta opýtaných, Slovenskú národnú stranu 1,4 percenta a Most-Híd by volilo 1 percento respondentov.