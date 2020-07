Dostane sa Matovič a spol. pre plagiátorstvo na čiernu listinu?

Koniec kauzám spojených s plagiátorstvom záverečných prác? Premiér Igor Matovič (OĽaNO) a jeho poslanci dali za úlohu ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) a šéfovi rezortu školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS), aby do septembra pripravili zákon, ktorý by umožnil spätne preverovať záverečné práce a prípadne odoberať podvodne získané akademické tituly.

Kolíkovej rezort pripravil analýzu, ktorú poslal školstvu. Ako spresnil hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla, rezort navrhuje novelu zákona o vysokých školách, vďaka ktorej budú môcť vysoké školy spätne preverovať záverečné práce. Podľa novely bude na rozhodnutí škôl, či pôjde o plošné a všeobecné preverovanie. Dôvody, pre ktoré budú práce preverované, sú tiež určia samotné školy.

Ak škola zistí vážne pochybenia pri písaní a obhajobe, napríklad porušenia autorských práv, práv duševného vlastníctva alebo plagiátorstvo, môže začať správne konanie voči autorovi tejto práce.

VIDEO: Ministerka Kolíková o príprave antiplagiátorského zákona. (14. 7. 2020)

Ak sa potvrdí, že práca nie je v poriadku, resp. ak škola bude trvať na svojom stanovisku, že záverečná práca nie je v poriadku, autor dostane na výber z dvoch riešení. Buď prácu do 150 dní napíše znova a obháji ju, alebo sa vzdá svojho titulu.

No ak by nepristúpil ani na jedno riešenie, jeho meno sa dostane na tzv. čiernu listinu. Tá bude neverejná, ale aj verejnosť bude môcť do nej nahliadnuť. Uchádzači o verejnú funkciu budú v tomto prípade lustrovaní, bude preverené, či sa ich meno nenachádza na tzv. čiernej listine. Ak by tam jeho meno bolo, bude považovaní za kandidáta, ktorý nesplnil podmienku vzdelania, resp. vysokého morálneho kreditu alebo charakteru.

VIDEO: Aký má problém Robert Fico so svojou diplomovkou? (18. 7. 2020)

Vlnu káuz plagiátorstva záverečných prác spustila bakalárska práca poslankyne Petry Krištúfkovej a jej straníckeho šéfa Borisa Kollára (Sme rodina). Obaja študovali na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a časti ich prác nie sú správne uvedené zdroje. Kollár napríklad zobral časti textu svojho školiteľa bez toho, aby to uviedol. Kollár v reakcii na škandál požiadal parlament o vyslovenie dôvery. Časť koaličných poslancov sa zdržala hlasovania a len päť poslancov hlasovalo za vyslovenie nedôvery.

VIDEO: Prečo sa Richrd Raši v prípade diplomovky neobáva kontroly? (17. 7. 2020)

Neskôr k plagiátorom pribudol aj minister školstva Branislav Gröhling, ktorý vyštudoval Paneurópsku vysokú školu. K plagiátorstvu sa priznal minulý týždeň aj premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý získal titul na Univerzite Komenského. Na sociálnej sieti napísal, že „ukradol“ myšlienky iných autorov. Oficiálne stanovisko k téme však nezaujal s tým, že je práve na summite v Bruseli.

VIDEO: Anna Zemanová (SaS) o diplomovke Igora Matoviča. (17. 7. 2020)