Matovič by bol bez Progresívneho Slovenska nič, Pellegrini je Hlasom

Peter Pellegrini sa nemusí báť, že by ho nespoznali ako Hlas a Igor Matovič by zložil vládu len s Progresívnym Slovenskom. Vyplýva to z analýzy dát prieskumu agentúry AKO. V ňom bolo prvé hnutie OĽaNO, druhá strana Hlas a tretí Smer.

Výsledky prieskumu nájdete v článku Prieskum AKO: OĽaNO by vyhralo voľby, Hlas by predbehol Smer.

Súčasná vláda Igora Matoviča (OĽaNO) by mohla existovať len keby zamenila stranu Za ľudí za Progresívne Slovensko (PS). Zároveň by fungovala s menším počtom poslancov, o ktorých by sa opierala v parlamente. Dôvodom je, že strana Za ľudí by sa do parlamentu nedostala. Pre agentúru SITA to povedal sociológ z agentúry AKO Václav Hřích na základe výsledkov prieskumu, ktorý agentúra AKO zverejnila.

Vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by podľa neho získalo 44 poslaneckých mandátov, Sloboda a Solidarita (SaS) 18 a Sme rodina 12 mandátov. Koaličnú stranu Za ľudí by mohlo nahradiť PS, ktoré by podľa prieskumu obsadilo 10 kresiel. Takáto koalícia by mala 84 mandátov v parlamente zo 150.

Súčasná parlamentná opozícia sa podľa Hřícha trochu posilnila a ak by chcela vytvoriť vládu s väčšinovou podporou v národnej rade, musela by k sebe stiahnuť niektoré zo strán súčasnej vládnej koalície.

Pellegriniho spoznávajú

V prieskume sa uvádzala strana Hlas – sociálna demokracia a respondentom sa nečítalo, že ide o stranu expremiéra Pellegriniho. Napriek tomu podľa Hřícha vedeli identifikovať, o akú stranu ide.

„Politici okolo Pellegriniho si zvolili veľmi podobný názov so stranou Smer – sociálna demokracia. Ako keby názov Hlas – sociálna demokracia dokázal osloviť voličov, ktorí boli v minulosti stotožnení so Smerom,“ priblížil sociológ. Pripomenul, že Smer-SD mal v najlepšom období vo voľbách podporu vyše 44 percent voličov.

„Treba rátať s tým, že takmer každý druhý volič, ktorý v minulosti volil značku Smer – sociálna demokracia, má teraz na výber aj Hlas – sociálna demokracia a aj časť predstaviteľov tejto strany je identická so Smerom,“ uzavrel Hřích.