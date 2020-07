ONLINE: Slováci môžu do Írska bez karantény, Česi nie

Británia považuje Slovensko za rizikovú krajinu z hľadiska koroavírusu, ale susedné Česko nie. V prípade Írska je to ale naopak.

6:26 Mexiko v utorok prekročilo hranicu 40.000 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom, čím sa v celosvetovom rebríčku v počte úmrtí zaradilo na štvrté miesto. Prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 bol v Mexiku zistený 28. februára. Odvtedy mu podľa najnovšej správy podľahlo 40.400 nakazených ľudí. Do tejto bilancie je zahrnutých aj 915 nových úmrtí zaznamenaných za uplynulých 24 hodín.

6:00 Írska vláda uviedla, že zruší povinnú 14-dennú karanténu pre cestujúcich z 15 európskych krajín, ktoré považuje za bezpečné z hľadiska koronavírusovej nákazy. Informovala o tom agentúra Reuters. Česko, Británia či Spojené štáty medzi nimi nie sú. Írsko v rámci Európskej únie momentálne patrí ku krajinám menej zasiahnutým koronavírusovou pandémiou, na 100 000 obyvateľov tu v posledných dvoch týždňoch mali približne päť nakazených. Írska vláda uviedla, že na svoj takzvaný zelený zoznam krajín, ktorých občania môžu do krajiny vstupovať bez nutnosti absolvovať 14-dennú karanténu, zaradí štáty s podobným či menším rozšírením nákazy.

Neobmedzený vstup do Írska budú mať odteraz ľudia z Malty, Fínska, Nórska, Talianska, Maďarska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Cypru, Slovenska, Grécka, Grónska, Gibraltáru, Monaka a San Marína. Pre občanov Írskej republiky opatrenie zároveň znamená, že po návrate z týchto krajín nebudú musieť do izolácie. Pre pasažierov z ďalších krajín vrátane Česka, Spojených štátov či susednej Británie bude obmedzenie pohybu po príchode do Írska naďalej povinné.

Írske ministerstvo zahraničných vecí zároveň nabáda svojich občanov, aby do krajín nefigurujících na zelenom zozname cestovali len v najnutnejších prípadoch. Íri sa tak zatiaľ nepozrú ani do Portugalska, Španielska alebo Francúzska, ktoré patria k ich najobľúbenejším dovolenkovým destináciám. Súpis bezpečných krajín bude na základe odporúčania írskych úradov revidovaný každé dva týždne.