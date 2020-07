Baránek: Matovič legitimizoval svoje vagabundstvo

Má momentálne zmysel odvolávať Matoviča?

Je to opozičná aktivita, na ktorú majú jej zástupcovia právo. Možno sa len spoliehajú, že v koalícii vzniknú nejaké trenice. Pri odvolávaní zrejme rátajú najmä s poslancami strán Za ľudí a SaS, z tohto uhla pohľadu to pre nich zmysel má. Nemyslím si ale, že by Matovičovi bola vyslovená nedôvera.

Pokúšajú sa o to Fico aj Pellegrini. Nejde len o gesto?

Určite áno, ale o tom je opozičná politika. Keď nemáte vládnu moc, je to o gestách.

Môže nájsť opozícia v parlamente nejakú podporu aj na druhej strane?

Ťažko povedať. Ešte je tam aj ĽS NS, ktorá, samozrejme, nie je koaličná. Čo sa SaS a Za ľudí týka, viem si predstaviť, že hlasovania sa nezúčastnia. Kotlebovcov odhadnúť neviem, no nemyslím si, že pôjdu pomáhať Smeru či Pellegrinimu. Tá podpora nebude nejaká veľká, možno sa pridá len niekoľko ľudí.

Pamätáte si takýto skorý pokus o odvolávanie premiéra?

Rýchlo lovím v pamäti, ale veru nie.

Predseda parlamentu Boris Kollár ani minister školstva Branislav Gröhling zo svojich funkcií a pre rovnakú kauzu tiež neodstúpili. Dá sa aktuálny stav nazvať krízou v koalícii?

To nie. Kríza by to bola, keby za vyslovenie nedôvery hlasovali aj koaliční partneri.

Niektorí nahlas hovoria, že máme vládu plagiátorov. Môžu jej ľudia, napriek takýmto prehreškom, veriť?

Mohli by, keby tí istí politici pri Andrejovi Dankovi, s rovnakou kauzou, nevyskakovali tak, ako to robili. Majú dva metre – na seba jeden a na protivníka druhý. Keď ide o nich, zrazu majú obrovskú toleranciu. Skrátka – vodu kážu, víno pijú. To dosť spochybňuje dôveryhodnosť či úprimnosť ich snáh. Na druhej strane musíme zistiť, do akej miery to bol masový jav, tieto diplomovky, a či išlo viac-menej o výnimky, alebo o trpený štandard na vysokých školách.

To by ich ospravedlnilo?

Nie, no ak platí druhá alternatíva, potom by sme už nemali riešiť koaličných politikov, ale veľmi vážne sa začať zaoberať tým, ako je to možné. Veď na vysokých školách je vždy nejaký oponent a komisia, cez ktorú to musí prejsť. Ak sa teda nevymykali vtedajším štandardom, ktoré neviem, či sa odvtedy zmenili, a toto bolo v podstate masovo trpené, tak problém je naozaj inde.

Ako sa na súčasného premiéra máme pozerať?

Veľmi opatrne, lebo jeho reakcia na tú diplomovku bola úplne katastrofálna. Nie je hodná ani zlodeja pristihnutého pri čine. Ja by som ho odvolával nie za tú prácu, ale tú úplne zlú reakciu. Legitimizoval svoje vagabundstvo, dal ho do roviny niečoho normálneho, a to je na tom to najhoršie.

Ako mal podľa vás tú situáciu riešiť?

V kultúrnej spoločnosti by povedal, že pochybil a odišiel by. U nás je to ale nastavené inak, za čo môže, svojím nekonaním, aj Danko.

Kollár povedal, že si nenechajú rozbiť vládu kvôli diplomovým prácam spred dvadsiatich rokov. Je to dostatočný argument na zotrvávanie vo funkciách?

Opakujem, v kultúrnej spoločnosti by takéto niečo neprešlo. Jednoducho nie. Tu sa vytvorila mantra, že keď táto vláda padne, dostanú sa k moci zlodeji. To ale nie je pravda, veď koalícia má stále väčšinu. Vlastne by stačilo vymeniť ľudí. Takže ide len o primitívne výhovorky pre tých, ktorí nepoznajú ústavu a nerozumejú tým mechanizmom.

Je to teda o osobných záujmoch a udržaní sa pri moci?

Presne tak, a tiež o neschopnosti prijať zodpovednosť.