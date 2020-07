Kto vyjde z odvolávania premiéra porazený? Za ľudí je v ťažkej situácii

Na úspešné vyslovenie nedôvery je potrebných 76 hlasov, ktorými opozícia nedisponuje. Podľa politológa Juraja Marušiaka je možné, že by sa v koalícii mohli nájsť nejakí rebeli, návrh však neprejde, keďže na to neexistuje politická vôľa v koalícii.

„To je veľmi málo pravdepodobné, lebo to by naozaj znamenalo nielen pád premiéra, ale aj pád vlády, takže by to mohlo viesť aj k rozpadu koalície. Nemyslím si, že je vôľa kohokoľvek podstúpiť takéto riziko. Napríklad aj vzhľadom na to, že najkritickejší sú poslanci strany Za ľudí. Oni si však musia byť vedomí toho, že keby sa o niečo pokúsili a ak by sa nepodarilo znova zlepiť vládnu koalíciu, tak predčasné voľby budú znamenať definitívny koniec tejto strany,“ myslí si Marušiak.

„Motivácia je rovnaká ako tá predošlej opozície, ktorá tiež pri každej príležitosti organizovala odvolávanie niektorých ministrov a podobne. Je to snaha upútať na seba pozornosť a, naopak, aj snaha skompromitovať tých druhých a ukázať, že my toto tolerovať nebudeme. Ide o štandardné opozičné správanie, veď sme jeho svedkami niekoľko volebných období a neviem, prečo sa týmto otázkam venuje taká pozornosť,“ uviedol politológ.

Otázkou tak je, kto z tejto situácie vyjde ako porazený a kto sa zasa posilní. „Koaliční politici ako napríklad Juraj Šeliga hovorili, že pád vlády si nedovolia, takže aj keď sa hlasovalo o odvolaní Kollára, keď poslanci SaS a Za ľudí opustili sálu, vyvolalo to skôr kompromitáciu tejto časti koalície. Strán, ktoré si nárokovali na to, že budú presadzovať vyššiu politickú kultúru. Pre takéto strany je to väčšou kompromitáciou. Ani nie tak pre dotknuté strany ako Sme rodina a OĽaNO, pretože v tomto smere ich voliči tak nejako nepociťujú tú neetickosť konania ich straníckych lídrov. Práve pre stranu Za ľudí je určite veľmi ťažké v takejto koalícii pôsobiť, ešte väčšou politickou katastrofou pre stranu by však bolo, keby z koalície odišla,“ uzavrel Marušiak.