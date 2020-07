Politológ: Premiéra treba vnímať ako plagiátora s tým, čo k tomu patrí

Tomáš Koziak, rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore, hovorí, že odvolávanie Matoviča má len symbolický význam. V podstate ide o demonštratívne gesto, ktoré poukáže na to, že premiér urobil v minulosti niečo, čo nemal.

„Svojím spôsobom ho to diskvalifikuje v rámci zastávania vysokého postu v štáte. Koaliční partneri už ale avizovali, že toto nie je dôvod na jeho odvolanie. Navyše, pre taký istý čin neodvolali ani predsedu parlamentu a vo funkcii zostal tiež minister školstva,“ pripomenul Koziak ďalších „hriešnikov“.

Krízou koalície by však aktuálny stav nenazval. „Jej predstavitelia ukazujú, že sú dostatočne vnútorne pevní a že záležitosť ako plagiátorstvo pre nich nie je dôvodom na to, aby sa rozpadli,“ poznamenal.

Súčasného premiéra podľa politológa treba vnímať ako plagiátora so všetkým, čo k tomu patrí. Pripomenul ale, že pochybností pri vysokoškolských tituloch našich štátnych predstaviteľov je príliš veľa.

„Ide to naprieč celým politickým spektrom. V prvom rade je to chyba konkrétneho človeka, ktorý takýmto spôsobom záverečnú prácu urobil. Vysokopostavení politici, ktorí boli medializovaní, sú len špičkou ľadovca. Spoločnosťou to prechádza asi viac, ako si vieme predstaviť,“ mieni Koziak upozorňujúc, že ide o nelichotivú vizitku nášho vysokého školstva.

Bizarnou kombináciou politológ nazval to, že premiér plagiátor poveril ministra školstva plagiátora, aby pripravil zákon, ktorý bude proti plagiátorstvu schvaľovaný v parlamente, na čele ktorého stojí ďalší plagiátor. Preto je vraj v tomto dosť skeptický.

VIDEO: Matovič o diplomovke, slečne, čo za to môže a detektore lži.

„Matovič vstupoval do politiky, aj vyhral ostatné voľby, s tým, že chce budovať novú a lepšiu politickú kultúru. Toto však nabúrava jeho dôveryhodnosť. Hovorí sa, že kto podvádza, tak aj klame a možno tiež kradne. Je pravdepodobné, že keď niekto niečo urobí raz, v inej podobe to spraví aj v budúcnosti,“ povedal Koziak.

Platí to vraj na všetkých politikov, pričom voliči im „zakopnutia“ určite spočítajú. Súčasná vláda sa však podľa neho udrží celé štyri roky. „Ak by mal byť toto ich najmenší problém a nebudú vykazovať vážnejšie zlyhania, aj to bude posun pri budovaní politickej kultúry, keďže doteraz sme tu mali prípady korupcie, netransparentných výberových konaní a rozkladu fungovania polície,“ doplnil.