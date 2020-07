Chorvátsko v znamení dezinfekcie

Plynulá cesta k moru, minimálne kontroly a všadeprítomná dezinfekcia. Aj taká je v súčasnosti realita v Chorvátsku. Denník Pravda vyskúšal minulý týždeň, aké je to aktuálne cestovať a dovolenkovať pri slovenskom mori.

VIDEO: Ako to vyzerá v Chorvátsku?

Na cestu autom sme vyrazili z Bratislavy. Cez hraničný priechod Čunovo – Rajka sme prešli bez akejkoľvek kontroly. Pokojná cesta nás čakala aj po maďarských cestách cez Szombathely až po maďarsko-chorvátsky hraničný priechod Letenye – Goričan. Pár kilometrov pred ním sa premávka začala zahusťovať, zišli sme preto z diaľnice a hranice sme prekročili mimo nej.

Maďarských colníkov zaujímali naše občianske preukazy, rovnako ako aj tých chorvátskych. „Papiere netreba, mám vás v počítači,“ znela odpoveď na našu snahu podať chorvátskemu policajtovi vytlačené registračné papiere. Tie je potrebné pred cestou elektronicky vyplniť a sú dostupné na stránke ministerstva zahraničných vecí. Dokument obsahuje mená účastníkov či termín pobytu v Chorvátsku. Na hraničnom priechode sme sa tak zdržali do desiatich minút. Až do mesta Bol na ostrove Brač sme potom pokračovali bez kolón či zdržaní.

Chorváti sa snažia dbať na zvýšenú hygienu. Každý podnik či reštaurácia má pri vchode prostriedok na dezinfekciu. Od pondelka 13. júla navyše v krajine opäť začala platiť povinnosť nosenia rúšok v obchodoch, v baroch či v zmrzlinových stánkoch. Povinnosť sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, nie na návštevníkov. Kým drvivá väčšina zamestnancov nariadenie dodržiava, vrátane čašníkov na vonkajších terasách, turisti sú menej opatrní. Treba však povedať, že niekoľko dní pred platnosťou nariadenia si ani Chorváti nedávali na rúškach príliš záležať. Bežne bolo vidno v obchodoch pokladníkov bez prekrytia tváre, a ak nejaké mali, rúško siahalo maximálne pod nos.

Napriek postupnému nárastu návštevníkov turistickí sprievodcovia potvrdili, že sezóna je slabá a turistov je citeľne menej. „Tento rok ešte možno prežijeme, ale ak sa to zopakuje aj na ďalší rok, neviem, ako budeme fungovať,“ skonštatoval kapitán jednej z výletných lodí v Bole. Na lodi určenej pre 40 turistov sme sa do zátok na ostrove Hvar poplavili siedmi. Počas minulého týždňa sme navštívili na ostrove aj kláštor v prírode Blaca, ktorý slúžil aj ako observatórium. Ako iné pamiatky aj tento zíval prázdnotou. Na prehliadke so sprievodcom bola naša skupinka sama.

Na plážach by mali rekreanti dodržiavať 1,5-metrový odstup, tak na súši, ako aj v mori. Keďže voda bola chladnejšia, dodržať vzdialenosť od kúpajúcich nebol problém. Horšie to bolo na pláži. Kým do minulej stredy pláže boli poloprázdne, koncom týždňa sa začali napĺňať viac. Viac bolo počuť najmä poľštinu, ale aj češtinu a slovenčinu. Ak sa však človek trochu posnažil, vždy sa dal nájsť na ležanie kúsok pláže vzdialenejší od ostatných.

Ostrov Brač a Chorvátsko sme opustili v daždi uplynulú sobotu. Napriek tomu cesta domov bola plynulá, bez väčších zdržaní a kolón. Na ceste domov nás skontrolovali opäť len na chorvátsko-maďarských hraniciach, kde colníkom jednej aj druhej krajiny stačilo ukázať občianske preukazy. Pri vstupe na Slovensko cez hraničný priechod Čunovo – Rajka nás žiadna kontrola nečakala.

VIDEO: Ako to vyzerá v Chorvátsku na plážach? Pláž Kožino. (13. 7. 2020)

Rady dovolenkárom

Od pondelka 20. júla platí uvoľnený hraničný režim pri návrate z Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny (tiež osobitné administratívne oblasti Hongkong a Macao), Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, zo Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Španielska, Švajčiarska a z Talianska. Pri príchode z iných destinácií sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Rezort odporúča občanom nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.