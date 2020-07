Poslancom sa nepodarilo otvoriť schôdzu k odvolaniu Matoviča

Návrh na odvolávanie premiéra predložili opoziční poslanci Juraj Blanár (Smer) a Richard Raši (nezaradený) po medializácii podozrení, že Matovičova diplomová práca je plagiát. Dôvodov na jeho odvolanie však vidia viacero.

Video: Mimoriadna schôdza k odvolávaniu premiéra Matoviča.

„Návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády vníma vláda ako súčasť politického boja a ako prejav obsahovej prázdnosti navrhovateľov, ktorí sa snažia využiť letné obdobie,“ konštatoval vládny kabinet vo svojom stanovisku. S prezentovanými dôvodmi na odvolanie Matoviča nesúhlasí.

Argumenty na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády zhrnula opozícia do štyroch bodov:

neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov;

neplnenie a odchyľovanie sa od programového vyhlásenia vlády, na základe ktorého bola vláde vyslovená dôvera parlamentnou väčšinou;

nepripravenosť na manažovanie plnenia ústavných povinností vlády, najmä tých, ktoré sú zamerané na hospodársky, sociálny a všestranný rozvoj SR, a prekrývanie nedostatočnej osobnej výbavy predsedu vlády aktivitami v oblasti politického marketingu a na sociálnych sieťach;

neexistencia ucelenej stratégie postupu transformácie spoločnosti a ekonomiky po kríze;

Premiér sa teší na odvolávanie

Matovič pred štvrtkovým rokovaním vlády uviedol, že sa teší, že bude Národnej rade čeliť po prvý raz od nástupu do funkcie odvolávaniu. Vyhlásil to s tým, že má rád, keď padajú argumenty z jednej i druhej strany. Deklaruje, že na rokovaní vládneho kabinetu nebude nikoho presviedčať. Naopak, chce vyzvať ministrov a predstaviteľov koaličných strán, aby odkázali svojim poslancom parlamentu, nech hlasujú slobodne a v súlade so svojim svedomím a presvedčením.

„Dnes som si dohadoval program na piatok (24. 7.) a dohodol som si ho tak, že idem tam, či budem predseda vlády či asistent danej osoby. Som vyrovnaný s jedným i druhým,“ skonštatoval premiér. Ako však tvrdí, opozícia si mohla nájsť lepší dôvod na jeho odvolávanie, nie takúto banalitu. „Bude nado mnou vynesený ortieľ, či taký alebo onaký, som s tým vyrovnaný. Na zasadnutí vlády budem vyzývať všetkých, aby povedali poslancom svojich strán, aby hlasovali o mojom odvolaní slobodne,“ podotkol Matovič.

Návrh na odvolávanie premiéra podpísalo 37 opozičných poslancov, potrebných bolo aspoň 30 podpisov. Poslanci OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí avizovali, že podporia premiéra a vládu. Deklarovali, že nebudú robiť obštrukcie a umožnia štandardný priebeh schôdze, na ktorej bude Matovič po prvý raz od nástupu do funkcie premiéra čeliť odvolávaniu.

Predseda vlády tiež deklaroval, že ak ho poslanci Národnej rady na mimoriadnej schôdzi odvolajú, odíde aj z funkcie predsedu hnutia OĽaNO a z politiky.