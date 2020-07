Baránek: Matovič si je svojou pozíciou istý, nervozitu ale zakryť nedokáže

Matovič v stredu predstúpil pred novinárov a hovoril o svojej diplomovke. Prípadný podvod vraj spáchal nevedome. Ako to hodnotíte?

Neviem si predstaviť, ako sa dá takto okopírovaná práca urobiť nevedome. Jedine tak, že to niekto písal za neho a on ani netušil, že ten druhý pritom skopíroval dve knihy.

Čo hovoríte na jeho štvrtkové vystúpenie v parlamente? S ortieľom, nech je akýkoľvek, je vraj vyrovnaný. Dá sa tým slovám veriť?

Myslím, že áno, lebo vie, ako to dopadne a odvolaný nebude.

Znamená to, že svojou pozíciou si je až príliš istý?

Zdá sa, že áno. Politika je však aj o tom, že niekedy nás niečo môže veľmi prekvapiť. Momentálne ale nevidím šancu, že by sa mohlo nazbierať 76 poslancov, ktorí by zahlasovali za jeho odvolanie.

Má teda zmysel pokúšať sa o to?

Je to jeden z najsilnejších parlamentných nástrojov, ako predniesť svoje výhrady a stanoviská. Čo iné môže opozícia robiť? Určite sa spolieha aj na čaro nechceného, že možno takéto odvolávanie prinesie niečo, s čím nikto nerátal. Nejaké nezhody v koalícii a podobne.

Premiér tiež reagoval, že ak ho odvolajú, odíde z politiky. Myslel to úprimne?

Toto niekoľkokrát rozprával aj Robert Fico a ešte stále ho v politike máme. Neviem, či to Matovičovi môžeme veriť – najmä keď si porovnáme jeho minulé vyhlásenia o diplomovke Andreja Danka s tým, ako sa teraz zachoval on. Dôveryhodnosť jeho slov je tým dosť spochybnená. Sám si ju podkopal iným prístupom k Dankovi a iným k sebe.

On sa ale tvári, že je ten lepší, lebo svoju prácu neplagiátoval tak, ako expredseda parlamentu.

Nevidel som ani jednu z nich. Pitvali ho novinári a žiadali, aby im svoju diplomovku poskytol do systému, ktorý by ju vyhodnotil. Neurobil to, tak neviem.

Je podľa vás z toho, že sa pod ním trasie stolička, nervózny?

Určite, každý by bol na jeho mieste nervózny. Je to pochopiteľné a vidieť to aj na jeho prejave a komunikácii s novinármi. Miestami je dosť arogantný.

Štvrtkovú schôdzu sa podarilo otvoriť až na druhýkrát, predtým parlament nebol uznášaniaschopný. Aký význam majú takéto blokovania?

V prvom rade taký, aby sa o tom bode vôbec nerokovalo. Blokovanie schôdzí je normálnym mechanizmom, nič iné by som za tým nehľadal.

Premiér sa opozícii vyhráža, že skončí v base. Prečo?

To neviem, ale on nikoho do basy posielať nemôže. Na to sú presne určené inštitúcie a orgány, ktoré môžu niekoho vyšetrovať. Takže takéto jeho vyjadrenia sú za čiarou, nemal by to robiť. Od slov nech radšej prejde k činom.

K akým napríklad?

Možno treba prijať nejaké nové opatrenia a novely, aby sa urýchlil proces vyšetrovania a bol účinný. V tom nech koná a poverí príslušné rezorty a ministrov. Veď – okrem iného – stále nemáme uzavretú Gorilu a bolo by dobré dotiahnuť to do konca. Bez ohľadu na to, ako sa tá kauza týka aj jeho súčasných koaličných partnerov. Ak chceme zatvárať za reálne trestné činy, som za, no treba konať rýchlo.

