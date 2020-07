Preskúma Matovičovu diplomovku komisia? Žiadajú to aj sklamaní študenti

Na Univerzite Komenského chcú podľa informácií denníka Pravda zriadiť špeciálnu komisiu, ktorá preskúma etickosť písania práce súčasného predsedu vlády. Rovnako, ako to urobila Univerzita Mateja Bela na konci minulého roka s rigoróznou prácou Andreja Danka. Na premiérov priamy príkaz sa pritom pripravuje zákon, ktorý umožní odobrať podvodne získané akademické tituly.

Premiér síce odmieta porovnanie s bývalým šéfom parlamentu Andrejom Dankom, skončiť však môže podobne. Aj keď on sám vidí zásadný rozdiel medzi Dankovou a svojou prácou, zásady etického písania akademických prác považujú oba spôsoby zhodne za plagiát.

„Plagiátorstvo je neoprávnené prebratie myšlienky – teórie, záverov, hypotéz či metafor. A to nielen úplné, ale i čiastočné, teda len s malými či povrchnými úpravami, bez odkazu na ich pôvodcu. Autor sa dopúšťa plagiátorstva, aj keď do textu zaradí väčšiu časť cudzieho textu. Aj napriek odkazu ostáva zaradenie veľkej časti cudzieho textu do práce problémom,“ uvádza Lucia Lichnerová v práci určenej pre študentov Univerzity Komenského.

Podozreniami z Dankovho plagiátorstva rigoróznej práce na Univerzite Mateja Bela sa zaoberala v minulosti aj účelová komisia akademického senátu tejto školy. Konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác (jeho práca sa porovnávala s prácou študentky – pozn. red.) „obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené. Väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov“.

Danko kvôli svojmu plagiátu dokonca čelil trestnému stíhaniu. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici v uvedenej veci zastavil trestné stíhanie, pretože skutok nebol trestným činom a nebol dôvod na postúpenie veci. Rozhodnutie vyšetrovateľa je právoplatné,“ informovala Petra Kováčiková, hovorkyňa tohto riaditeľstva.

Matovičovu prácu chcú preveriť

O rovnaké preverenie Matovičovej práce už požiadali sklamaní študenti. Vo štvrtok 23. júla k tomu Univerzitu Komenského vyzvala Študentská rada vysokých škôl, ktorá odsúdila premiérove slová o tom, že sa mu nechcelo písať vlastnú prácu samostatne a že si nepamätá, ako ju tvoril.

Prekvapivo sa však Matoviča zastal dekan Fakulty managementu UK Michal Greguš v rozhovore pre Denník N, keď uviedol, že Matovičova diplomovka je urobená lajdácky, no nie je plagiátom.

Vedenie univerzity sa od jeho slov dištancuje. „Veľmi nás prekvapili slová, že v diplomovej práci Igora Matoviča je všetko v poriadku, práca nie je plagiátom a komisia pred 22 rokmi rozhodla správne. Vedenie univerzity konzistentne trvá na tom, že práca v tejto podobe nezodpovedá štandardom kladeným na kvalifikačné práce a v žiadnom prípade by nemala úspešne prejsť obhajobou dnes, ani pred 22 rokmi. Vyťaženosť študenta či úspechy v inej oblasti nemôžu v žiadnom prípade predstavovať dôvod pre porušovanie základných princípov akademickej práce. Vo vyhláseniach pána dekana je viacero nesprávnych skutočností a niektoré tvrdenia sú na hrane akademickej etiky,“ uviedla Univezita Komenského vo štvrtkovom vyhlásení.

Touto situáciou sa bude v pondelok zaoberať vedenie univezity a podľa informácií denníka Pravda má časť jej vedenia žiadať, aby sa premiérova práca skontrolovala. Ďalšia skupina akademikov sa však obáva, že vláda by potom mohla voči univerzite zaujať nepriateľský postoj a v tichosti blokovať veľké rozvojové a infraštruktúrne projekty.

Ak univerzita Matovičovu diplomovú prácu vyhodnotí ako plagiát, premiér môže prísť o titul alebo skončiť na čiernej listine. Práve na Matovičov pokyn majú ministerstvo spravodlivosti a školstva do septembra pripraviť zákon, ktorý by umožnil spätne preverovať záverečné práce, prípadne aj odoberať podvodne získané akademické tituly. Rezort spravodlivosti už pripravil analýzu, ktorú poslal na ministerstvo školstva.

Podľa novely bude na školách, či sa rozhodnú pre plošné alebo všeobecné preverovanie. Dôvody na preverovanie prác si tiež určia samotné školy. Ak zistia vážne pochybenia pri ich písaní a obhajobe, napríklad porušenia autorských práv, práv duševného vlastníctva alebo plagiátorstvo, môžu voči autorovi začať správne konanie. V prípade, že práca nebude v poriadku, autor dostane možnosť ju do 150 dní znova napísať a obhájiť, alebo sa vzdá svojho titulu.

No ak by nepristúpil ani na jedno riešenie, jeho meno sa dostane na tzv. čiernu listinu. Tá bude neverejná, ale nie celkom. Ak sa niekto bude uchádzať o verejnú funkciu, bude sa môcť preveriť, či sa jeho meno nenachádza na tomto zozname. Ak by tam jeho meno bolo, bude sa považovať za kandidáta, ktorý nesplnil podmienku vzdelania, prípadne vysokého morálneho kreditu či charakteru.