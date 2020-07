NÁZOR: Slovensko vyváža Slovákov. Potrebujeme, aby sa radi vracali

Existuje niekoľko slovných spojení, s ktorými radi mávajú politici a ktoré sa dajú považovať za svätý grál politiky. Čiže niečo, o čom môžete veľa rečniť, na čo môžete minúť veľa peňazí, celý svoj politický život to hľadať – a k ničomu podstatnému nedospieť. Len tak námatkovo – trvalo udržateľný rozvoj, sebestačnosť, sociálny štát. Niežeby to neboli ušľachtilé ciele, ale ich obsah je taký neurčitý a každý si ho vykladá po svojom, že sa často opatrenia míňajú účinkom.

Jedným z nich je aj debata o tom, že Slovensko by nemalo byť krajinou montážnych dielní (tu sa spomínajú najmä automobilky), ale výrob s vysokou pridanou hodnotou. Proti tomu sa nedá nič namietať. Otázka je, ako to dosiahnuť. Pretože na to potrebujete ľudí s vysokou pridanou hodnotou a podnikateľov s vysokou pridanou hodnotou. Máme ich?

Ak vám ekonómovia povedia, že škoda, že tu máme najmä automobilky, majú pravdu. Ak máte v krajine odvetvie, ktoré má také silne postavenie, aké u nás má, tak štát pocíti každý problém, do ktorého sa „automotive“ odvetvie dostane. Ak vám iní ekonómovia povedia, že chvalabohu, že tu máme automobilky, tiež majú pravdu. Po kríze sa dokážu rýchlo spamätať, pretože nič lepšie ako automobil zatiaľ v prípade individuálnej dopravy nevymyslel. Prinášajú kapitál, zamestnanosť, nové technológie. Slovensko je na poprednom mieste vo využívaní robotov vo výrobe práve vďaka automobilkám. Veľké ázijské ekonomiky začínali ako montážne dielne – a učili sa.

Keď Slovensko vzniklo, tak z obdobia socializmu bolo podvyživené a po rozvode s Českom začínalo v mnohých veciach od nuly. Bez peňazí zvonka vtedy nemalo šancu. Peniaze museli pritiecť v podobe pôžičiek alebo v podobe investícií zo zahraničia. Ak niekto nebodaj žije v ilúziách, že sa dalo prežiť bez zadlženia, nech sa ich zbaví. Nemecko v rámci zjednotenia natlačilo obrovské množstvo peňazí do východných oblastí bývalej NDR a dodnes ešte nedokázalo zmazať rozdiely z obdobia socializmu.

Montážnici z automobiliek sa často pýtajú, prečo nemajú na výplatu takú sumu, akú ich kolegovia v zahraničí, v materských firmách automobiliek, keď robia tú istú prácu. Robotník v takom Nemecku vo Volkswagene však neprofituje len z toho, že zmontuje diel A s dielom B. Auto musí niekto vymyslieť, skonštruovať, nadizajnovať a predať. A nielen brať benefity, ale aj znášať riziká. V celom tomto reťazci je montáž iba malá časť pridanej hodnoty. Keď sa to na konci podčiarkne a zráta, to plus si odnesie Volkswagen zo Slovenska do Nemecka. Posilní domácu ekonomiku a z toho opäť profituje nemecký robotník.

Keď si nemecký robotník za zaslúženú výplatu skočí do obchodu, napríklad do Lidlu či Kauflandu, svojimi peniazmi podporí nemeckú ekonomiku. Keď si slovenský robotník skočí do Lidlu či Kauflandu, podporí tiež nemeckú ekonomiku. Ale zase aj recipročne, časť peňazí, ktorá zostane na Slovensku (dane, platy, odvody), slúžia slovenskej ekonomike. Nerovnováha je však zrejmá.

Preto je veľmi dôležité, ak chceme, aby u nás zostala väčšia časť pridanej hodnoty, aby sme mali Slovákov a slovenských podnikateľov s vyššou pridanou hodnotou. V rámci rekonštrukcie Európskej únie po pandémii k nám má pritiecť obrovské množstvo peňazí. Mali by slúžiť na rozvoj, na kvalitatívny skok. Nie na fantazmagorické plány ako je napríklad sťahovanie Slovnaftu z Bratislavy niekde k Nitre, aké sa občas tiež objavujú.

Čo núti ľudí, aby išli von, mimo rodnej hrude? Dve dôležité veci – peniaze a podmienky, pracovné aj životné. Preto je nutné, aby plány, ktoré vláda pripraví na využitie peňazí z únie, brali toto na zreteľ. Pretože nie je problém, keď ľudia odídu von, problém je, keď sa neskôr nevrátia späť. A preto s napätím očakávame, na čo vláda bude chcieť minúť peniaze, ktoré majú byť v spoločnej špajzi.

Len nedávno prasklo, že viacerí poprední predstavitelia dnešnej vládnucej elity si zľahčili štúdium, kopírovali diplomové práce, vykrádali pridanú hodnotu, ktorú predtým pridali iní ľudia. Stáva sa aj v lepších rodinách… Čo je však škandálom, to je bagatelizovanie toho, čo robili.

Mám tu jednu dobrú správu pre študentov. Máte to vo svojich rukách. Nie, nemusíte byť plagiátori. Nemusíte sa detinsky vyhovárať, hádzať špinu na iných, tváriť sa, že sa to tak robilo a robí a vytvárať absurdné konštrukcie, aby ste sa obhájili. Stačí keď budete postupovať podľa pravidiel, ktoré sú jasne stanovené. A pri podpise čestného vyhlásenia, ktoré je v úvode každej práce, klásť dôraz na slovíčko čestné.

