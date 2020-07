ONLINE: Maroko pre vírus zatvára mestá, V USA sa pandémia zhoršuje

Ako rýchlo sa zvyšuje počet úmrtí na koronavírus. Sledujte narastajúci graf.

6:24 V druhom najľudnatejšom austrálskom štáte Viktória naďalej rastie počet prípadov nákazy koronavírusom. Za uplynulých 24 hodín ich pribudlo 532, čo predstavuje nový denný rekord, informoval v pondelok tamojší premiér Daniel Andrews. Zároveň pribudlo šesť úmrtí, čím sa ich počet zvýšil na 77; je to takmer polovica počtu obetí v celej Austrálii. Uviedol tiež, že zváži dočasné zatvorenie určitých kľúčových odvetví ekonomiky, ak sa prenos koronavírusu na pracoviskách nespomalí. Jeho zdravotnícki poradcovia mu to však v tomto štádiu neodporúčajú.

6:00 Počet nakazených koronavírusom sa v Spojených štátoch za 24 hodín zvýšil o takmer 75 000 a obetí pribudlo 1 145. Informovalo o tom americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). USA tak v sobotu už piaty deň za sebou zaznamenali viac ako tisícku úmrtí pacientov s chorobou COVID-19, denná bilancia nových prípadov je jedna z najvyšších od začiatku pandémie. CDC vo svojich štatistikách úvádza údaje za uplynulých 24 hodín platné vždy k 16:00 washingtonského času (10:00 SELČ). Nie vždy sa pritom ale jeho údaje zhodujú s číslami, ktorá hlásia jednotlivé štáty.

Podľa CDC sa v USA od začiatku pandémie vírusom SARS-CoV-2 nakazilo takmer 4,1 milióna ľudí, z ktorých 145 013 zomrelo. Štatistiky vedené americkou Univerzitou Johnsa Hopkinsa sú ale o niečo vyššie – uvádzajú 4,18 milióna nakazených a 146 463 obetí.

Podľa denníka The New York Times za posledný týždeň 18 amerických štátov hlásilo rekordné prírastky nových prípadov. Sú medzi nimi napríklad Kentucky, Havaj, Kansas, Minnesota či Alabama. Najviac infikovaných za posledný týždeň – viac ako 70 000 – mali podľa aktualizovaných údajov denníka Kalifornia a Florida, viac ako 60 000 nákaz ohlásil Texas. Florida sa stala po Kalifornii druhým štátom, ktorý v celkovom počte nakazených predčil New York, ktorý bol najviac zasiahnutým štátom na začiatku pandémie v krajine. Uviedla to s odvolaním sa na svoje údaje agentúra Reuters.

5:50 V snahe zastaviť prudký nárast potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 vláda v Maroku uzatvorila od polnoci vstupy do niektorých najväčších miest. Toto obmedzenie sa okrem iného týka miest Casablanca, Tanger, Marrákeš, Fez a Meknes, informovala v nedeľu podľa TASR agentúra Reuters s odvolaním sa na ministerstvá vnútra a zdravotníctva.

Ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že v Maroku bolo zaznamenaných 633 nových prípadov ochorenia COVID-19, čo je jeden z doteraz najvyšších denných prírastkov. Celkový počet potvrdených infekcií sa tak zvýšil na 20 278. Počet úmrtí stúpol o 313 a 16 438 ľudí sa z nákazy vyliečilo. Táto severoafrická krajina pred mesiacom zmiernila celoštátne karanténne opatrenia, medzinárodné lety sú však stále pozastavené s výnimkou špeciálnych letov marockých aerolínií prepravujúcich Maročanov alebo cudzincov.

V Maroku sa doteraz uskutočnilo 1,1 milióna testov, povinné je nosenie rúšok. Vláda predĺžila do 10. augusta nariadenie o vyhlásení mimoriadneho stavu, čím úradom poskytla priestor na obnovenie reštriktívnych opatrení v jednotlivých regiónoch v závislosti od vývoja epidémie.