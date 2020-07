Od monitorovania po výnimočný stav. Štát stále nemá pandemický plán

Očkovanie proti koronavírusu

Druhú pracovnú skupinu bude viesť šéf Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška. Tá bude mať na starosti očkovacie látky proti koronavírusu a očkovanie obyvateľstva. Skupina bude viesť diskusie s Európskou komisiou, ktorá rokuje s dodávateľmi vakcíny. V hre je päť veľkých hráčov, zatiaľ však nie sú úplne ukončené klinické testy. „Slovensko má záujem najmä o m-RNA vakcínu a radi by sme pre krajinu objednali asi tri milióny vakcín,“ spresnil šef rezortu zdravotníctva Marek Krajčí. Prostredníctvom masívnej kampane chce pôsobiť najmä na ohrozené skupiny obyvateľstva, aby sa dali zaočkovať. „Pôjde o ľudí starších ako 65 rokov, chronicky chorých, zdravotnícky personál, zamestnancov domovov dôchodcov,“ spresnil Krajčí. Cieľom kampane bude, aby očkovanie prinášalo viac výhod ako odmietnutie vakcíny. Očkovanie by však nemalo byť povinné. „Pre mnohých bude vakcína aj ekonomickou záležitosťou. Krvácajúce firmy si zvážia, či sa im oplatí pre jedného pozitívne testovaného odstaviť celú linku,“ poukázal infektológ Jarčuška. Vakcíny by mohli byť dostupné od marca budúceho roka.