Nová Matovičova prednostka sa súdi so štátom

Medzi 53 prednostami, ktorých vláda vymenovala v polovici júla, je aj neúspešná kandidátka na starostku v obci Fiľakovské Kováče Natália Teleková (OĽaNO). V ostatných komunálnych voľbách síce získala len štyri hlasy, no teraz vedie Okresný úrad v Lučenci. Zvláštne však je, že pred pár rokmi podala žalobu na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom spor trvá dodnes.

Nových prednostov okresných úradov vyberalo a nominovalo hnutie OĽaNO. Premiér Igor Matovič prízvukoval, že pri ich hľadaní oslovili občianskych aktivistov a iné osobnosti v regiónoch. Spomínal odpolitizovanie týchto úradov s tým, že len zhruba každý ôsmy kandidát je spojený s jeho hnutím. Jednou z nich je Natália Teleková, ktorá už v súčasnosti vedie Okresný úrad v Lučenci. Vo funkcii vystriedala Branislava Hámorníka (Smer).

Ešte v novembri 2018 sa Teleková chcela stať starostkou obce Fiľakovské Kováče, ktorá má niečo cez deväťsto obyvateľov. Niektorí vravia, že jej chýbajú schopnosti, lebo v obecných voľbách nedostala hlasy. To však nie je úplná pravda, lebo dokopy ich získala štyri. Richtárom sa tam stal nakoniec Michal Muránsky (nezáv.), ktorého podporilo 152 voličov. Jeho ďalší „súperi“ dostali 118, 72, 32 a 24 hlasov. Teleková teda zostala na chvoste.

„Kto bol ponížený, môže byť aj povýšený. Preto sa táto pani stala prednostkou Okresného úradu v Lučenci,“ neodpustil si ironickú poznámku jeden z miestnych. „Ten nízky počet hlasov je zrejme spôsobený tým, že odtiaľto nepochádza a ľudia ju nepoznali. Prisťahovala sa sem pred niekoľkými rokmi,“ hovorí ďalší z domácich, ktorý si neželá byť menovaný. „Skôr ma zaráža, že momentálne zastáva dosť významnú verejnú funkciu, a pritom sa súdi so štátnou inštitúciou. Kedysi robila vedúcu nejakého oddelenia na lučeneckom úrade práce, no potom dostala výpoveď a na bývalého zamestnávateľa podala žalobu,“ doplnil.

Dve súdne konania

Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdila, že Teleková pôsobila na lučeneckom úrade v rokoch 1998 až 2015. „Pracovala na pozícii vedúcej oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“ uviedla.

Prečo tam musela skončiť a za čo ich žalovala, však Lukáčová nepovedala. My sme zistili, že spor, ktorý je stále „živý“, rieši Okresný súd Bratislava 1. Jeho predmetom je určenie neplatnosti odvolania žalobkyne z funkcie vedúceho zamestnanca.

Okrem toho je tam v súvislosti s Telekovou vedené aj konanie o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestna­neckého pomeru výpoveďou zo dňa 17. augusta 2015. Momentálne je však prerušené, a to do právoplatného skončenia prvého spomenutého konania. „V ňom sa naposledy pojednávalo 14. júla 2020. Z dôvodu potreby doplnenia dokazovania výsluchmi svedkov navrhnutých žalobkyňou to odročili na 11. novembra,“ povedal hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Každý má právo súdiť sa

Prečo Telekovú odvolali z funkcie vedúcej oddelenia a krátko nato dostala výpoveď, sme sa nedozvedeli ani od nej. „Súdne konania stále nie sú ukončené, preto sa k týmto veciam nebudem, z pochopiteľných dôvodov, vyjadrovať,“ zdôvodnila Teleková. O funkciu prednostky okresného úradu vraj prejavila záujem, lebo svojou prácou by chcela prispieť k zvýšeniu transparentnosti štátnej správy, bojovať proti korupcii a zlepšiť dôveru ľudí v štátne inštitúcie.

Či je v poriadku, že súčasná prednostka okresného úradu sa súdi so štátom, sme sa pýtali ministerstva vnútra. „Ak má ktokoľvek pocit, že mu boli odopreté jeho práva, prípadne sa v jeho veci nepostupovalo v súlade so zákonom, má plné právo brániť sa cestou súdneho sporu. Rovnako nie je podstatné, či ide o súkromnú osobu, alebo štátnu sféru,“ reagoval hovorca rezortu Petar Lazarov. „Nevidíme problém v tom, aby bezúhonný človek, ktorý si takýmto spôsobom uplatňuje svoje právo, zastával akúkoľvek verejnú funkciu,“ dodal.

„Toto je presne tá situácia, keď prednostov, čo je v podstate šéf štátnej správy v okrese, vyberajú ľudia bez akýchkoľvek skúseností a relevantných kritérií,“ hovorí Richard Raši (Hlas). Práve zástupcovia novej strany vyzývali, aby im ľudia napísali to, čo „bonzovali“ premiérovi Igorovi Matovičovi. „Prípadne aj ďalšie postrehy o nových prednostoch, ktoré postupne budeme zverejňovať,“ podotkol Raši. „Odvolali kopec odborníkov, ktorí štátnu správu v okresoch viedli roky, presne vedeli ako v jednotlivých situáciách reagovať, a dosadili tam ľudí bez akýchkoľvek skúseností,“ zopakoval. Zároveň komentoval aj súdny spor Telekovej. „Ak mal byť výber prednostov naozaj transparentný, malo by OĽaNO zverejniť, kvôli čomu sa súdi s ústredím práce. Je zvláštne, že sama transparentne nezverejnila, prečo bola prepustená. Je teda možné, že niečo tají,“ mieni Raši.