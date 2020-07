Slovensko malo vlani 5,45 milióna obyvateľov, viac žien ako mužov

Obyvateľov vo veku od 15 do 64 rokov bolo 3.688.978, detí 863 720 a ľudí nad 65 rokov 905 175. Vyplýva to z publikácie Štatistického úradu (ŠÚ) SR s názvom My v číslach – Zahraničné sťahovanie 2019.

Vyše 5,37 milióna obyvateľov patrilo k držiteľom slovenského štátneho občianstva. Väčšina občanov iných krajín žijúcich v SR – 60.311 – pochádzala z členských štátov Európskej únie. Celkom 17.132 ľudí pochádzalo z ostatných krajín. Úrad zaevidoval tiež 1493 ľudí bez štátneho občianstva.

Najpočetnejšími skupinami obyvateľov s iným ako slovenským štátnym občianstvom boli Česi (14.445), Maďari (11.092), Rumuni (7137), Poliaci (6081), Nemci (4300) a Ukrajinci (4070). Z krajín mimo EÚ na Slovensku bývali napríklad aj občania Ruska (1729), Vietnamu (1728), Číny (1061). Menej zastúpené boli napríklad Kórea (590), Severné Macedónsko (480) a Švajčiarsko (365).

Vlani získalo slovenské štátne občianstvo 586 ľudí. Najviac z nich bolo z ČR (88), Ukrajiny (76), Spojeného kráľovstva (70), Vietnamu (46) a Spojených štátov (35). O štátne občianstvo prišlo 349 ľudí. Najväčšie skupiny ľudí z odňatým občianstvom SR žili v Rakúsku (100), Nemecku (73) a Česku (68).