OĽaNO si na pomoc pri výbere ďalších prednostov volá ministerstvo vnútra

Zvyšok prednostov okresných úradov (OÚ) by malo vyberať Ministerstvo vnútra SR. TASR to povedal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Obsadiť sa má ešte 16 miest.

Vláda vymenovala zatiaľ 53 prednostov, ďalších troch má vymenovať v najbližšom čase. Nových šéfov doteraz vyberalo hnutie OĽaNO.

„Chceli by sme rozšíriť možnosť uchádzať sa do týchto funkcií o čo najviac kandidátov, chceme preto požiadať ministerstvo vnútra o spoluprácu,“ priblížil pre TASR Šipoš.

Podmienky na výberové konanie by podľa neho zverejnil rezort vnútra. „Oni by mali v rámci svojich možností a schopností aj preveriť uchádzačov,“ dodal. Uchádzačov na šéfov OÚ by už teda nemala preverovať verejnosť prostredníctvom zasielania podnetov. Šipoš nevedel povedať, dokedy by mali byť vymenovaní ďalší prednostovia.

OĽaNO vo svojom „predvýbere“ vybralo 70 nominantov, na ktorých mohla verejnosť cez webovú stránku odoslať podnety. Hnutie ich dostalo 970. Vďaka hlasu verejnosti nevymenovali podľa Šipoša 14 kandidátov, pretože podnety nedokázali vyvrátiť alebo ich riadiace schopnosti boli spochybnené.

Opozícia dlhodobo kritizuje výber prednostov okresných úradov zo strany vládneho hnutia OĽaNO. Hovorí o netransparen­tnosti a porušovaní predvolebných sľubov. Raši už dávnejšie namietal, že hoci ľudia posielali hnutiu OĽaNO podnety v tejto súvislosti, neboli zverejnené. Preto vyzval občanov, aby pripomienky poslali aj im.