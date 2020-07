ONLINE: Rúti sa na Európu druhá vlna pandémie?

Na mnohých miestach Európy po týždňoch uvoľnení protiepidemických opatrení opäť začali narastať počty novo nakazených COVIDOM-19 do tej miery, že sa začína hovoriť o možnom začiatku druhej vlny pandémie.

Ako rýchlo sa zvyšuje počet úmrtí na koronavírus. Sledujte narastajúci graf.

6:00 Španielsko sa snaží zachrániť turistickú sezónu, keďže Británia zaviedla karanténnu povinnosť pre navrátilcov z tejto obľúbenej dovolenkovej destinácie. V bretónskom letovisku Quiberon znovu uzavreli pláže, parky a záhrady po zistení 54 nových prípadov nákazy.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornila, že** medzinárodné cestovanie nemožno obmedzovať donekonečna, a krajiny by radšej mali dbať na dodržiavanie protiepidemických opatrení vo vnútri svojich hraníc**. Hongkong už oznámil, že od stredy zakáže zhromažďovanie viac ako dvoch ľudí a uzavrie reštaurácie, zatiaľ čo európsky turistický priemysel cez víkend silne zneistilo nečakané oznámenie Londýna, že navrátilci zo Španielska budú musieť do 14-dňovej izolácie.

Španielska vláda teraz rokuje s Britániou o tom, aby zo svojho karanténneho opatrenia vyňala Baleárske a Kanárske ostrovy, kde je miera šírenia nákazy nízka. Výnimku chcú aj regióny Andalúzia a Valencia. Samotné Katalánsko, ktoré je najhoršie postihnutým španielskym regiónom, ústami svojho premiéra Quim Torry naznačilo, že ak sa do desiatich dní situácia nezlepší, znovu zavedie prísnejšie protiepidemické opatrenia.

Ani Praha neunikla bdelým očiam zahraničných úradov. Belgicko novo zaradilo české hlavné mesto medzi „oranžové“ destinácie. Po návrate z Prahy do Belgicka tak cestovateľ musí k lekárovi na test a pre odporúčania týkajúce karantény. Turistom z oranžových zón je karanténa odporúčaná.

Aj malebné rakúskej alpské mestečko Sankt Wolfgang hlási najmenej 53 nakazených; až na jedného hosťa ide o pracovníkov v miestnych turistických zariadeniach. Rakúsko v pondelok hlásilo 86 infikovaných za deň. Menej ako 100 ich bolo prvýkrát za takmer týždeň.

Ani mimo Európy si turisti nemôžu byť istí. Vietnam evakuuje 80 000 ľudí, prevažne domácich turistov, z miliónového mesta Danang po tom, čo traja miestni obyvatelia boli cez víkend pozitívne testovaní na COVID-19.

Najhoršia je epidemická situácia naďalej na americkom kontinente. Celkový počet infikovaných od začiatku pandémie v krajine je už takmer 4,29 milióna, mŕtvych americké úrady registrujú viac ako 148 000. Po krátkom zlepšení na konci jari sa situácia na mnohých miestach v USA v posledných týždňoch zhoršuje, najmä v južných a západných štátoch. Veľa nádejí vkladajú Američania do vakcíny. Spoločnosť Moderna už rozbehla poslednú fázu testovania vakcíny na 30-tisíc doobrovoľníkoch.