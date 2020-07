Kyselica ako tajný politizoval. Odstúpi?

Kyselica vlani v auguste oznámil, že po 22 rokoch pôsobenia v polícii odchádza do civilu. Verejne sa sťažoval na pomery v polícii a na prokuratúre. O svojom ďalšom pôsobení vtedy ešte hovoriť nechcel. Avizoval, že viac prezradí až v októbri, keď sa mu skončí dvojmesačná výpovedná lehota.

Už vtedy sa však špekulovalo, že smeruje do politiky. Konkrétne sa hovorilo, že skončí u Igora Matoviča v hnutí OĽaNO. Spoznali sa vďaka Kyselicovej manželke Jarmile, ktorá zhruba od roku 2000 pracovala v Matovičovej firme regionPRESS.

Aj na kandidátke, aj u tajných

Vstup do politiky Kyselica priznal len niekoľko hodín pred oznámením kandidačnej listiny, ktorá sa podávala do 1. decembra 2019. Po boku Matoviča sa vraj rozhodol očistiť políciu a prispieť k prijímaniu tvrdých zákonov proti organizovanej kriminalite. Následne sa verejnosť dozvedela, že na Matovičovej kandidátke sa mu ušlo veľmi lukratívne tretie miesto, ktoré mu v podstate zaručovalo pozíciu v parlamente. Nakoniec bývalý šéf tímu Gorila skočil so 119 185 prefe­renčnými hlasmi ako štvrtý najúspešnejší kandidát hnutia.

Keď NAKA vlani 19. novembra obvinila tieňového ministra obrany hnutia OĽaNO Jaroslava Naďa z trestného činu ohrozovania utajovanej skutočnosti, Naď za oznamovateľa údajných trestných činov označil vtedajšieho šéfa Vojenského spravodajstva Jána Balciara. Ten naňho podal ešte jedno trestné oznámenie, pretože vraj pochybne podnikal a korumpoval novinára.

Obvinenie od začiatku pôsobilo ako vykonštruovaný proces. Naď patril medzi veľkých kritikov vtedajšieho vedenia rezortu obrany pod vedením SNS, ako aj Balciara osobne. Verejne ho kritizoval za nezákonné obohacovanie v súvislosti s vlastníctvom množstva nehnuteľností. O necelých desať dní bolo obvinenie voči Naďovi zrušené.

O to viac prekvapuje informácia, že v tom čase mal už viac ako mesiac na Vojenskom spravodajstve pôsobiť aj Lukáš Kyselica. Od tajných odišiel údajne 19. marca tohto roku, na druhý deň si prevzal dekrét nového poslanca Národnej rady. A 21. marca ho už nová vláda vymenovala za štátneho tajomníka rezortu vnútra.

Kyselica tieto informácie potvrdiť odmieta, napokon, ani zákon mu neumožňuje čo i len potvrdiť pôsobenie v tajnej službe.

Žitný: Mal by odstúpiť

Táto informácia však prekvapila nielen viacerých členov novej vládnej koalície, ale aj samotných predstaviteľov hnutia OĽaNO. Rezort vnútra, kde teraz Kyselica pôsobí, v tom ale problém nevidí. „Minister vnútra Roman Mikulec z titulu svojej funkcie nemá oprávnenie vedieť, kto bol, či je príslušníkom Vojenského spravodajstva. Na základe informácií, ktorými pán minister disponuje, nemá momentálne dôvod nedôverovať štátnemu tajomníkovi Lukášovi Kyselicovi,“ informovala hovorkyňa ministerstva vnútra Barbara Túrosová.

Podobne to vyzerá aj na ministerstve obrany, pod ktoré Vojenské spravodajstvo spadá. „Minister obrany Jaroslav Naď na základe informácií, ktorými ako minister obrany nateraz disponuje, môže s pokojným svedomím povedať, že pánovi Lukášovi Kyselicovi dôveruje,“ reagovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Voliť a byť volený je ústavné právo, rovnako ako členstvo a aktivity v politických stranách a hnutiach. Pre niektoré profesie je však toto právo obmedzené. Politicky sa nesmú angažovať napríklad prokurátori, sudcovia, ale ani vojaci. „Profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia,“ uvádza sa v zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov.

Kyselica nemusel byť členom OĽaNO, napriek tomu v nej od konca roka aktívne pôsobil. Zúčastňoval sa viacerých predvolebných aktivít a čo týždeň ho bolo možné vidieť na predvolebných diskusiách či vystúpeniach hnutia OĽaNO. „Profesionálny vojak sa nesmie aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo politickými hnutiami,“ uvádza sa tiež v zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný sa domnieva, že Kyselica si chcel svojím krátkym pôsobením vo Vojenskom spravodajstve dotiahnuť počet rokov na výsluhový dôchodok. „Nejakých špinavostí voči Naďovi sa podľa mňa nezúčastňoval. O tom pochybujem. Skôr si myslím, že mu išlo o to, aby mal v plnej výške odslúžené roky,“ hovorí Žitný.

Aj on však problém vidí práve v jeho politickom pôsobení. „Ak bol príslušníkom v čase, keď už bol zapísaný na kandidátku, tak má vážny problém. Príslušník bezpečnostných zborov nemôže byť členom politickej strany a ani vyvíjať politickú činnosť. To je všeobecne známe. Aj keď oficiálne nemôže priznať svoje pôsobenie v službe, mal by odstúpiť, pretože v demokratickom štáte to je vylúčené. Ak si to nechcú uvedomiť na ministerstve vnútra, musia byť pripravení, že verejnosť im bude dôverovať stále menej a menej. Toto je ešte horšie ako v prípade bývalého novinára Petra Tótha, ktorý popri práci v novinách pôsobil aj v SIS,“ zhodnotil Žitný.