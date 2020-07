Ako vnímate konečné stanovisko univerzity k Matovičovej diplomovke?

Juraj Draxler, exminister školstva

Chcem oceniť postoj rektora aj prorektora univerzity, ktorí sa vyjadrovali konzistentne a pomerne jednoznačne. Keď sa kauza svojím spôsobom politicky vyčerpala, osobne sa nečudujem univerzite, že ju už viac nechce ďalej otvárať. Ak ešte niečo čakať, tak skôr na tej politickej úrovni. Stanovisko univerzity však vcelku chápem.

Silvia Porubänová, sociologička, SAV

Myslím, že univerzita nemala už inú možnosť, aby neskĺzla do niečoho retroaktívneho. Uznala, že práca nespĺňala ani vtedy kritéria, ale ide v prvom rade o pochybenie školiteľa a oponenta. Ako to, že si nevšimli, že zobral desiatky strán z notoricky známej publikácie? O tomto sa veľmi nehovorí, že vďaka komu práca prešla. Ak hovoríme o zmene legislatívy, sprísnení podmienok a zvýšení štandardov na školách, nesmieme obchádzať práve túto prvú inštanciu. Školiteľ a oponent zodpovedajú za prácu a akýkoľvek antiplagiátorsky systém je až na druhom mieste. Univerzita je viazaná súčasnou legislatívou, nemôže ísť do minulosti. Spravila preto, čo mohla a dali si veľký pozor na to, čo môžu urobiť a čo už nie, aby sa nevystavili pochybeniu v tom zmysle, že prekročili svoje kompetencie. Univerzity však málo upozorňujú za zodpovednosť školiteľov a oponentov – načo potom sú? Práve oni sú tí, ktorí môžu skúmať prácu pár týždňov a skontrolovať stranu po strane.

Tomáš Koziak, politológ a rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied Kutná Hora

Fakt je ten, že univerzita spravila všetko, čo mohla v tejto situácii urobiť a čo jej zákony umožňujú. Videl som rozbor práce a môžem len súhlasiť, že ide o plagiát, ktorý nemal prejsť ako záverečná práca. Univerzita je však veľmi viazaná súčasným právnym rámcom, nemôže odobrať titul a môže vydať len stanovisko, kde konštatujú, že práca nie je v poriadku. Začína byť jasné, že problém s plagiátorstvom je väčší, ako sme si predtým mysleli. Takýchto podvodných prác vrátane takých, čo sa nachádzajú na lepších univerzitách, ako je napríklad aj Univerzita Komenského, bude oveľa viac ako si myslíme, preto je mimoriadne žiaduce, aby ministerstvo školstva pripravilo právnu normu, ktorá sa bude týkať spätného odoberania titulov. Je to obrovská téma, ktorá si pýta veľmi radikálne a kategorické riešenie, pretože počet politikov s opísanou prácou narastá a tí súčasní nie sú prvými ani poslednými.

Monika Čambáliková, sociologička, SAV

Predpokladám, že ide o stanovisko ľudí z univerzity, ktorí mali možnosť oboznámiť sa so situáciou. Rozhodnutie tak zrejme spravili po dôkladnom posúdení a zvážení situácie. Univerzita preukázala snahu sa tým zaoberať, ale je limitovaná aj vonkajšími okolnosťami vrátane súčasnej legislatívy, ktorá veľa neumožňuje. A nový zákon, ktorý by mal riešiť odoberanie titulov ešte nie je pripravený.

Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach, člen Slovenskej rektorskej konferencie

Takéto veci by sa nemali stávať. Školy by mali robiť všetko pre to, aby sa vyhli takýmto pochybným prácam. Každý zainteresovaný, či vedúci práce, alebo štátnicová komisia každý by mal uplatniť mieru svojej zodpovednosti a zasiahnuť v pravý čas, lebo sa to dá. Väčší dôraz treba klásť aj na oponentov, tí majú byť predsa odborníkmi vo svojej oblasti, musí mať prehľad v literatúre. Univerzitám istým spôsobom určite pomôže možnosť spätne odoberať tituly.

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Dôvodom štúdia na vysokej škole by nemal byť titul Ing., Mgr. a podobne, ale rozvoj osobnosti, nadobudnutie vedomostí a zručností. A príležitosť byť päť-šesť rokov obklopený bystrými mysliacimi bytosťami. A pedagógmi, ktorí v rámci sokratovskej diskusie len moderujú intelektuálne pochody a diskusie študentov medzi sebou. Nikdy som nechápal tých, ktorí idú na výšku kvôli rodičom, svokre, “aby to dobre vyzeralo na občianke” a podobne. Aj nesprávne dôvody študovať prispeli k tomu, že máme priveľa škôl rôznej kvality. Celú tému o diplomovkách a tituloch sme poňali povrchne – opísal si (zlodej), necitoval si (plagiátor), namakal si sa a urobil si to kvalitne a sám (klobúk dolu). Mali by sme začať debatovať o tom, ako titulom vrátiť hodnotu. Aby neboli zadarmo a keď ich niekto má, bude nám jasné, že je za tým túžba vedieť a poznať a nie iba dobre vyzerať.