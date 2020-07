Baránek: Diplomovka Matoviča nepoloží, Smer má šancu na druhý dych

Prieskum agentúry Polis

Ak by sa voľby do parlamentu konali tento mesiac, vyhralo by ich hnutie OĽaNO Igora Matoviča so ziskom takmer 22 percent hlasov. Hneď za ním, s 15,5 percenta, nasleduje vznikajúca strana Hlas Petra Pellegriniho. Prvú trojku uzatvára súčasná koaličná strana SaS s 9,2 percenta. Do Národnej rady by sa dostala aj strana Roberta Fica, Smer, jej preferencie však neustále klesajú. Po novom by jej svoj hlas dalo takmer deväť percent opýtaných.

Do poslaneckých lavíc by si sadlo aj hnutie Sme rodina, ktoré získalo 8,2 percenta, ĽS NS s osempercentnou podporou a Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 6,8 percenta respondentov. Tentoraz by mala v národnej rade zastúpenie aj maďarská menšina – strane Maďarskej komunitnej spolupatričnosti by svoj hlas odovzdalo 5,5 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis pre TV JOJ.

Koaličná strana Za ľudí sa v prieskume opäť nedostala do parlamentu, volilo by ju 4,6 percenta opýtaných. KDH by dostalo 3,9, SNS 3,8, Dobrá voľba 1,3, Most-Híd 1,1, Vlasť, ktorú vedie Štefan Harabin, 0,9 a Demokratická strana 0,5 percenta. Prieskum sa uskutočnil 22. až 27. júla na vzorke 1 033 respondentov.