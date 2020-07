ONLINE: Koronavírus naberá na sile, Európa sa obáva ďalšej vlny

6:00 Koronavírusom sa po celom svete nakazilo už vyše 17 miliónov ľudí, vyplýva zo štatistík americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa. Viac ako polovica všetkých prípadov pritom pripadá na tri krajiny – Spojené štáty, Brazíliu a Indiu. Táto trojica, ale aj mnohé ďalšie evidujú rekordné denné prírastky nakazených. Veľké európske krajiny ako Nemecko, Francúzsko či Británia hlásia mesačné maximá. Mŕtvych celosvetovo podľa univerzity je viac ako 667 000.

Výrazný nárast prípadov hlási aj Nemecko, kde za posledný deň evidovali 902 novo nakazených. Je to najvyššia denná bilancia od mája, ak sa nepočítajú júnové lokálne infekčné erupcie na bitúnkoch v Severnom Porýní-Vestfálsku. V posledných týždňoch sa nemecká denná bilancia držala stabilne medzi 300 a 500 novo nakazenými. Berlínsky Inštitút Roberta Kocha varoval pred možnou druhou vlnou epidémie. Celkovo už Nemecko eviduje 207 828 infiko­vaných a 9136 obetí s COVIDOM-19.

Vo Francúzsku pribudlo za štvrtok 1377 prípadov nákazy. Takmer sa tak vyrovnala stredajšia bilancia, ktorá bola najvyššia za viac ako mesiac. Celkový počet infikovaných podľa úradov vzrástol na 185 196, Univerzita Johnsa Hopkinsa avšak vplyvom odlišnej metodiky uvádza 222 469 nakazených. S COVIDOM-19 zomrelo vo Francúzsku už 30 254 osôb. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je momentálne 381 ľudí, čo je prvý nárast za posledných 16 týždňov. Jedným zo súčasných ohnísk nákazy vo Francúzsku je bretónské prímorské letovisko Quiberon, kde sa infekcia potvrdila už u 72 osôb.

Mesačné maximum registrovala tiež Británia, kde za posledný deň pribudlo 846 nakazených. Za posledné dva dni ide o tretinový nárast. Zomrelo ďalších 38 ľudí, čím sa celková bilancia obetí zvýšila na 45 999. V krajine so 67 miliónmi obyvateľov sa nákaza doposiaľ potvrdila u 302 301 ľudí. Britský minister zdravotníctva Matt Hancock vyhlásil, že sa obáva novej vlny pandémie COVIDU-19 v Európe a že britská vláda nebude váhať so zavedením karanténnych opatrení, ak to bude potrebné.

V Rusku pribudlo ďalších 5509 infikovaných osôb a 129 pacientov zomrelo. Kým počet nakazených v porovnaní s predchádzajúcim dňom stúpol o viac ako 500 prípadov, počet obetí klesol zo 169, ktoré krajiny ohlásila v stredu. Na Ukrajine pribudlo za posledný deň rekordných 1197 nových infekcií; celkový počet nakazených presiahol 69 000 a zomrelo 1673 ľudí. Najviac nových prípadov pribúda vo Ľvovskej oblasti, v hlavnom meste Kyjeve a v Ivano-Frankivskej oblasti.

Tiež Poľsko ohlásilo rekordný prírastok nových prípadov koronavírusy – za uplynulý deň 615. Ministerstvo zdravotníctva informovalo aj o ďalších 15 úmrtiach s COVIDOM-19. Úrady zvažujú obnovu karantény pre ľudí vracajúcich sa z niektorých krajín, kde znovu začalo prípadov pribúdať.