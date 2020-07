Hrnko: Danko nás ťahá ku dnu, akoby ani nechcel, aby sme boli v parlamente

Vy prečo nechcete kandidovať za predsedu SNS?

Už mám svoj vek a mám aj vlastnosti, ktoré sa na predsedu nehodia.

To sú ktoré?

Najmä tvrdohlavosť.

Objavila sa informácia, že predsedom SNS chce byť aj syn Jána Slotu. Je to možné?

Rád by kandidoval, ale jednak nie je členom strany a jednak ho nemá kto navrhnúť na túto pozíciu. Podľa našich stanov jediným orgánom, ktorý môže človeka navrhnúť na funkciu predsedu strany, je krajská rada. A to neprichádza do úvahy.

Záujem už prejavil Andrej Danko a bývalý poslanec Radovan Baláž. Ktorý z nich má šancu?

Tam je veľa otvorených otázok. Keby to bol čestný súboj a keby šlo skutočne o budúcnosť strany, tak by sme na sneme museli voliť novú osobu a nového človeka. Rado Baláž má dobrú pozíciu na to, aby mohol byť predsedom. Prešiel mládežníckou SNS, funkciami v strane, bol poslancom – a patril k tým lepším našim poslancom. V každom prípade by mohol určitým spôsobom nalinkovať novú cestu strany, aby sa ešte vôbec niekedy mohla uchádzať o našich voličov. Pretože tieto parlamentné voľby boli debaklom a to, čo robil predseda po voľbách, nás ešte hlbšie hodilo smerom ku dnu.

VIDEO: Ste neskutočne zlý človek, povedal Danko do očí Hrnkovi.

Ale aj vy ste priznali, že preferencie strany plynulo padali od roku 2016. Ako ste to v strane vyhodnocovali?

Túto informáciu som získal od agentúry – a tiež to svedčí o systéme vládnutia v strane, pretože strana mala agentúru, ale výsledky prieskumov si nechával predseda pre seba. Zástupcovia agentúry mi nedávno ukázali výsledky a bolo vidieť, že ideme dole vodou, ale nikdy sa v strane tieto veci nehovorili. Myslím si, že signifikantné boli voľby do vyšších územných celkov, prezidentské voľby a do európskeho parlamentu, že niečo nie je v poriadku. Začali sme sa o tieto veci viac zaujímať, ale myslím si, že už bolo neskoro.

Prečo si to myslíte?

Už približne od septembra minulého roka som mal taký dojem, že predseda ani nechce, aby sme sa dostali do parlamentu. Odmietal chodiť do regiónov, v diskusiách prezentoval stále len to svoje ja-ja-ja a útočil na Kotlebu a jeho ĽS NS. My sme vedeli aj z iných agentúr, že útoky na Kotlebu nám škodia, lebo neboli konštruktívne a ľudia sa nedozvedeli, čo SNS vlastne chce urobiť. A na to jeho ja-ja-ja nám členovia hovorili, že sa nevidia v tých predsedových vystúpeniach. V tomto prípade sme sa predsedu neustále snažili presvedčiť, nech zmení rétoriku, nech nechá ostatných na pokoji a nech hovorí, čo chceme my robiť. Nepredpokladám, že je nechápavý, ale keďže to nezmenil, zdalo sa mi to čudné.

Čo vám na to povedal?

V prípade hladkania po srsti je dobrý, ale keď mu oponujete… Môj prvý konflikt s ním bol pred voľbami v roku 2016. Sedeli sme len my dvaja a prihovoril som sa mu, chcel som mu dobrosrdečne poradiť, že ako predseda SNS by si mal dať pozor na svoju slovenčinu. Nehodí sa, aby predseda krivil jazyk. Jeho reakcia bola pre mňa nepochopiteľná, lebo to nechápal ako dobrú radu, ale ako útok na svoju integritu. Prekvapilo ma to a pýtal som sa jeho poradcov, či ho majú pod kontrolou, či ho vedia zvládnuť.

Kto sú tí poradcovia?

Každá strana má poradcov.

Teraz bol vypovedať údajne v kauze Dobytkár. Ľudia, ktorí sú v nej obvinení, boli so stranou dlho?

Títo ľudia sa túlali okolo týchto agentúr už za Mečiara, Dzurindu, Fica a plynulo sa nejakým spôsobom dostali do priazne SNS. Ale nebolo to tak, že by si ich nejaký stranícky orgán vybral. Možno si ich niekto vybral, ale nebol to žiaden orgán strany.

Bol to sám predseda?

Ak mali štatút, že sú tam za SNS, tak si ich vybral predseda.

V kauze je namočený aj finančník Martin Kvietik. Aj on spolupracoval s predsedom?

Neviem to posúdiť. Martina Kvietika som poznal cez otca ešte ako študenta, mali sme dobré vzťahy. Chceli sme spolu založiť nadáciu, ktorá by podporovala rôzne kultúrne fondy. Mám ho zapísaného ako veľmi kultúrneho človeka a nechce sa mi veriť, že by bol hlavou niečoho takého. Ani si nemyslím, že by bol na to odkázaný.

Požičali ste strane veľa peňazí?

Aj v predchádzajúcich voľbách strana mala peniaze, ktoré jej požičali členovia. Už mi ich vrátili.

Má SNS šancu, že sa pozbiera?

Otázka je, aké vyvodí dôsledky vo vzťahu ku kauzám, ktoré sa jej pripisujú. Budúci predseda dá signál, či to korupčné prostredie je vlastné SNS alebo sa ho strana dokáže zbaviť. Lebo dnes už nemožno predsedových nominantov oddeliť od neho. Ak zvolia pána Danka do funkcie, tak sa tí členovia priznajú k týmto nomináciám, Dobytkárovi a potom tá strana už asi nemá žiadnu perspektívu a budúcnosť.

Zostanete v strane?

Uvidíme, žil som celý život čestne a nie som ochotný niesť špinu niekoho iného.