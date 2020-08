NÁZOR: Slovenská budúcnosť alebo prečo má Sulík v hlave vodík

Superrýchly vlak z Bratislavy do Košíc v čase, keď dáta dokážu prúdiť rýchlejšie ako ľudia, je projekt, ktorý sa pokojne dá nazvať megalomanským. Našťastie, je len v hlave jedného ministra životného prostredia. Je však názornou ukážkou úžasného projektu (lebo naozaj priam zazvoní a dýchne na vás 21. storočím), na ktorý sa dajú minúť úžasné peniaze. Na jeho konci, po rokoch a preflákaní zopár miliárd, si potom položíte otázku – načo, do čerta, potrebujem byť za hodinu z Bratislavy v Košiciach?

Kľúčová by mala byť odpoveď na otázku, aké prízemné projekty nás budú živiť, kým zaberú (ak vôbec zaberú) tie vizionárske.

Podobne zazvonili medzi slovenským pospolitým ľuďom (až neočakávane) plány a vízie, ako Slovensko a celú Európu zmení vodíková ekonomika. Horuje za ňu aj minister hospodárstva Richard Sulík. Automobilkám sľúbil postavenie niekoľkých čerpacích staníc, na konferencii „Vodíková budúcnosť Slovenska“ ju označil za veľkú šancu pre Slovensko. Európska únia chce naliať do vodíkových technológií veľké prostriedky, aj preto, že si stanovila cieľ prejsť na bezuhlíkovú ekonomiku a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Voda, vietor a slnko zatiaľ až tak neposlúchajú, jadro je na čiernej listine, plyn príliš ruský aj fosílny zároveň, elektromobily vzbudzujú viac otázok ako odpovedí a Európania si nechcú osekať svoju životnú úroveň tak, ako si to predstavuje aktivistka Gréta. Preto EÚ potrebuje víziu, aby ukázala, že napriek tomu máme šancu – že to dáme.

Ako prvé, nech nevyzerám ako spiatočník, som stopercentne za, aby sme do toho išli. Aby sme všemožne podporili výskum a vývoj, aby sme podporovali nové technológie, aby sme mali zázemie, kapacitu, excelentné pracoviská a všetko, čo k tomu treba.

Fajn. Je to krásna vízia. A po pár pohárikoch vodíka, sa môže zdať ešte úžasnejšia. Len chcem podotknúť, že Slovensko na tomto nezarobí. Môžeme si urobiť meno, môžeme si odhryznúť kúsok koláčika, ale nezarobíme na tom. Tam budú profitovať veľkí hráči. A pri nich možno budeme aspoň príštipkáriť. Dávať cez rozum našich ľudí do týchto projektov viac pridanej hodnoty, než keby sme na Slovensku len montovali vodíkové technológie.

Keď sa z vodíkových výparov a sfér vrátime späť na zem, medzi prízemné udalosti, zistíme, že ten istý minister hospodárstva sa rozhodol nevyužiť predkupné právo na kúpu podielu vo Východoslovenskej energetike. Nakoniec, je to v súlade s jeho názormi aj s filozofiou strany SaS, ktorej je predsedom. Už roky dozadu navrhoval predaj štátnych podielov vo firmách ako sú elektrárne, plynárne či distribučky.

Energetické firmy, ako je aj Východoslovenská energetika, ovládajú tiež distribúciu. Predaj energií a ich doručenie do domácností, je lokálna záležitosť – to znamená, že drvivú väčšinu tržieb a zisku generujú majiteľovi domáci slovenskí odberatelia. A časť zisku, ktorá patrí zahraničnému majiteľovi, môže vyviesť do zahraničia. Takmer všetky náklady idú na vrub domácich spotrebiteľov, časť ziskov sa ale môže ocitnúť za hranicami. Preto je opodstatnená otázka, či v niektorých prípadoch by nebolo užitočné, aby sa štát usiloval vrátiť do štátnych rúk takéto podniky výsostne orientované na domáceho spotrebiteľa a platené z jeho peňazí. V tomto prípade sa to nestane.

O niekoľko týždňov by sme mali mať na stole zoznam priorít, ktoré chceme zafinancovať peniazmi Európskej únie či už z grantov alebo pôžičiek. Môžu medzi nimi byť projekty aj vizionárske, aj prízemné. Kľúčová by mala byť odpoveď na otázku, aké prízemné projekty nás budú živiť, kým zaberú (ak vôbec zaberú) tie vizionárske.

Aby sme si o desať – dvadsať rokov netĺkli hlavu o stenu, že nám z krásnych vízií zostali len nesplatené pôžičky.

