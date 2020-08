Remišová: Za ľudí je v parlamente jediná seriózna stredová strana

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová by ako predsedníčka vládnej strany Za ľudí kládla dôraz na posilnenie členskej základne a prácu v regiónoch. V koalícii chce razantnejšie presadzovať návrhy strany v ekonomickej oblasti a zdravotníctve. V spájaní sa s inými politickými subjektami riešenie nevidí, s mimoparlamentnými stranami však chce spolupracovať na odborných témach, na ktorých nájdu spoločné prieniky. Vyplýva to z odpovedí, ktoré poskytla agentúre SITA.

„Dnes okrem strany Za ľudí v parlamente nie je žiadna iná seriózna stredová strana založená na spolupráci a rešpektovaní sa liberálov aj konzervatívcov. Máme populistické strany, silno liberálne či silno konzervatívne strany, ale v strednom prúde sme medzi serióznymi relevantnými stranami jediní. Tak sme stranu zakladali a nemyslím si, že by sme základnú orientáciu mali prudko meniť necelý rok od vzniku,“ priblížila Remišová. Za ľudí musí podľa jej slov lepšie využívať svoj odborný potenciál a výrazne zlepšiť komunikáciu s voličmi.

„Ozývajú sa hlasy, že by sme mali vystúpiť z koalície, no ja nepovažujem za riešenie vystúpiť z vlády kvôli veciam, ktoré s činnosťou vlády nesúvisia. Urobíme maximum, aby sme naše hodnoty vo vláde presadili, ale nemôžeme čakať na ideálne zloženie vlády. V prieskumoch verejnej mienky sa navyše zatiaľ črtá ešte výrazne horšia situácia, ako máme dnes,“ vysvetlila podpredsedníčka Za ľudí.

Postavenie strany nezmení podľa nej iba predseda, ale musí ísť o tímovú prácu, ktorú chce v role líderky podporovať.

„Strana musí mať v koalícii výsledky a výsledky musí byť vidno. Chcem zlepšiť komunikáciu a spoločnú tímovú prácu vedenia strany, poslaneckého klubu a členov v regiónoch, to je politický pilier strany,“ spresnila vicepremiérka. Zároveň plánuje vytvoriť väčší priestor pre odborný a programový pilier strany, aby dokázali riešenia z ich programu presadzovať aj mimo dvoch rezortov, ktoré majú v gescii. „Vo vláde máme dve miesta zo 16. Nie je to ľahká situácia a o to viac musíme za naše riešenia bojovať. Dôležité bude takisto posilnenie členskej základne a práca v regiónoch. Čakajú nás komunálne voľby, v ktorých chceme uspieť,“ avizovala Remišová.

Strana Za ľudí sa v posledných prieskumoch verejnej mienky umiestňuje na úrovni troch či štyroch percent. Časť problému spočíva podľa ministerky v tom, že predseda strany Andrej Kiska musel zo zdravotných dôvodov obmedziť svoje pôsobenie v politike. „Stranu tak bolo málo počuť mimo našich dvoch rezortov vo vláde. V strane máme veľa odborníkov, ktorí pracovali na volebnom programe, ale po voľbách sme ich skúsenosti málo využívali. To chcem zmeniť. V koalícii musíme razantnejšie presadzovať naše návrhy v ekonomickej oblasti, v zdravotníctve, osobitne v riešení koronakrízy a obnove nemocníc či v systematickej práci pri riešení problémov Slovenska,“ konštatovala.

V spájaní s inými politickými subjektami riešenie nevidí. „Hovoriť o spájaní štyri mesiace po voľbách je prejavom nedostatku straníckeho sebavedomia, odvahy a bojovnosti. My sa musíme prebiť na politickej scéne a z toho dôvodu sa mi nezdá užitočné rozpustiť našu členskú základňu v nejakom novom projekte a hneď sa silou mocou spájať so stranami, ktoré sa ani nedostali do parlamentu. Navyše, keď ich koalícia bola poznačená pomerne veľkými vnútornými konfliktami medzi vedením i členmi jednotlivých strán,“ ozrejmila Remišová. S mimoparlamentnými stranami však chce spolupracovať najmä na odborných témach, na ktorých majú spoločné prieniky. „Po komunálnych voľbách začneme vyberať partnerov na spoluprácu pred parlamentnými voľbami. Dovtedy ale musíme pracovať na tom, aby sme boli silnejší ako dnes,“ uzavrela vicepremiérka.

Vládna strana Za ľudí získala vo februárových parlamentných voľbách 5,77 percenta hlasov voličov. Po niekoľkodňových rokovaniach vstúpila do vládnej koalície s hnutiami Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina a so stranou Sloboda a Solidarita (SaS). Súčasný predseda strany Andrej Kiska sa krátko po voľbách z politiky pre zdravotné problémy stiahol a rokovaním o zostavení vlády poveril práve Remišovú, ktorej následne vyslovil aj svoju podporu za šéfku strany. Snem Za ľudí, na ktorom má byť zvolený nový predseda, sa má uskutočniť v sobotu 8. augusta.