ONLINE: Trump šíri optimizmus, členka jeho štábu nie

7:18 V posledných troch dňoch sa do Belgicka vrátili tisíce ľudí z krajín, v ktorých existujú takzvané červené zóny, čiže oblasti s vysokým výskytom nových prípadov ochorenia Covid-19. V pondelok večer na to upozornil internetový denník The Brussels Times.

Denník pripomenul, že ide o údaje zozbierané prostredníctvom osobitného formulára pre vyhľadávanie cestujúcich, ktorý je dostupný na internete, a ktorý musí od soboty (1. augusta) povinne vyplniť každá osoba, ktorá vstupuje do Belgicka po pobyte v zahraničí dlhšom ako 48 hodín.

Uvedený formulár zhromažďuje informácie o pobyte ľudí v iných krajinách a tiež o spôsobe ich dopravy pri návrate do Belgicka. Hovorkyňa federálneho ministerstva zdravotníctva Vinciane Charlierová pre médiá uviedla, že v pondelok ráno úrady už mali k dispozícii viac ako 200-tisíc formulárov. Tie naznačili, že z červených zón prišlo denne do krajiny 1500 až 2000 ľudí. Vycestovanie do zón úradne označených na červeno nie je dovolené a preto ľudia, ktorí sa z týchto oblastí vracajú, či už z európskych krajín alebo zo sveta, musia vykonať test na Covid-19 a nastúpiť na povinnú 14-dňovú karanténu.

V čase, keď v Belgicku počet novoinfikovaných osôb začal opäť rapídne stúpať, pre úrady sú „podozriví“ aj navrátilci z „oranžových zón“, čiže z regiónov, kde rovnako pribúdajú pozitívne nálezy na Covid-19. Z týchto oblastí sa v priemere denne vracia 7000 až 9000 ľudí. Úrady cestovateľov z oranžových zón vyzývajú, aby sa obrátili na svojho obvodného lekára kvôli otestovaniu a boli v domácej karanténe, ktorá však nie je povinná.

6:38 Počet prípadov nákazy koronavírusom v Latinskej Amerike a Karibiku prekročil v pondelok päť miliónov. Viac ako polovicu z nich zaznamenali v Brazílii. Vyplýva to z najnovšej bilancie tlačovej agentúry AFP zverejnenej v noci na utorok.

Počet úmrtí na koronavírusové ochorenie Covid-19 v Latinskej Amerike a krajinách Karibiku presiahol 200-tisíc. Brazília podľa AFP zaznamenala 2,75 milióna infikovaných osôb a vyše 94 000 úmrtí. Brazília je po Spojených štátoch druhou najviac zasiahnutou krajinou svete. V Peru na následky koronavírusu zomrelo už vyše 19 600 ľudí a nakazilo sa takmer 429-tisíc osôb. Celkový počet prípadov nákazy novým koronavírusom na celom svete už prekročil hranicu 18 miliónov.

5:55 V Spojených štátoch sa za posledných 24 hodín vyskytlo viac ako 46 000 prípadov koronavírusovej nákazy. Dohromady je to už približne 4,7 milióna, približne štvrtina všetkých infikovaných na celom svete. Zomrelo ďalších 532 ľudí s Covidom-19, dohromady je ich viac ako 155 000. Vyplýva to z údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa.

Len najľudnatejší štát USA Kalifornie za posledný deň eviduje podľa prepočtov agentúry Reuters najmenej 8 191 nových prípadov, dohromady potom 520 862. Úmrtí s Covidom-19 je už v Kalifornii 9 507, z toho najmenej 107 za pondelok. USA sú pandémiou zďaleka najhoršie zasiahnutou krajinou na svete tak čo do celkového počtu prípadov, aj pokiaľ ide o súvisiace úmrtia.

Prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vírus v niektorých ohniskách na juhu a západe krajiny „ustupuje“ a hovoril o „veľmi povzbudzujúcich“ signáloch. Členka Trumpovho krízového štábu pre boj s koronavírusom Deborah Birxová predtým vyhlásila, že USA vstúpili do novej fázy epidémie, lebo v bezpečí už nie sú ani obyvatelia vidieckych oblastí, ktorí boli doteraz šíreniu nákazy viac-menej ušetrení. Za výroky ju prezident ostro kritizoval, keď naznačil, že podľahla tlaku opozičných demokratov.