Ide o pravdu s Jurajom Tkáčom: Verejné obstarávanie sa dá robiť čisto, bez korupcie

Prečo si ľudia verejné obstarávanie spájajú s korupciou? Prečo v prípade eurofondov trvá až 500 dní? V relácii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu na to odpovie Juraj Tkáč, predseda Únie profesionálov verejného obstarávania.

VIDEO: Pozrite si debatu Juraja Tkáča a Zuzany Martinákovej v relácii Ide o pravdu.

Únia vznikla aj preto, aby upozornila na dobré príklady pri verejnom obstarávaní. „Keď sa povie slovo verejné obstarávanie, každému napadne negatívna emócia, škandál, korupcia. Niečo nečisté. Našou základnou pohnútkou je ukázať, že dá sa to robiť aj riadne, čisto a transparentne,“ uviedol.

Tkáč upozornil, že za rok sa na Slovensku uskutoční množstvo verejných obstarávaní, s korupčnými škandálmi je spájaný len zlomok.

Vyjadril poľutovanie, že v súčasnosti môže verejné obstarávanie robiť ktokoľvek: „Neexistuje akákoľvek vzdelanostná alebo iná prax, ktorú musíte preukázať na to, aby ste robili proces verejného obstarávania,“ povedal.

Podľa Tkáča na situáciu reaguje aj Úrad verejného obstarávania. Snaží sa profesionalizovať tento proces a stanoviť minimálne parametre pre tých, ktorí do neho vstupujú.

„Ak to preženiem do extrému, dnes súťažiť diaľnice môže absolvent s maturitou,“ skonštatoval. Únia profesionálov preto chce združovať také spoločnosti, ktoré sú zárukou kvality a dodržania všetkých zákonných povinností.

Prečo sú v prípade verejného obstarávania dlhé lehoty? „Priemerný proces verejného obstarávania, ak to nie je eurofondová zákazka, to znamená vlastné zdroje, napríklad obec si z vlastných zdrojov opravuje lavičky, trvá priemerne 70 dní. Viete, koľko trvá verejné obstarávanie, ak sú v tom eurofondy? 500 dní,“ povedal Tkáč.

Vysvetľuje, že ak má obec vlastné zdroje, nie je povinná kontrola verejného obstraávania. Ak sú v tom euofondy, proces je extrémne prebyrokratizovaný. Štát na škandály, ktoré sa vyskytli, reaguje tak, že zavádza ďalší stupeň kontroly. Je tam množstvo kontrolných orgánov.

„Každý sa istí. Každý radšej spraví tri papiere, namiesto jedného, radšej sa trikrát spýta, ako by to spravil raz. To je hlavný dôvod, prečo v súčasnosti máme (pri eurofondoch) v priemere 500 dní“ hovorí Tkáč.

Ďalšie informácie o verejnom obstarávaní a čo s tým si pozrite vo videu.