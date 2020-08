Remišová nerozmýšľa o prehre. Verí, že predčasné voľby nebudú

VIDEO: Veronika Remišová o strane Za ľudí aj o jej postavení v koalícii.

Koalícia prechádza turbulentným obdobím, ako sa vám s partnermi komunikuje? Aké je teraz postavenie strany Za ľudí?

Strana Za ľudí je jediná stredová alternatíva, chceme presadzovať racionálne riešenia. Nevyhľadávame škriepky, hádky, my sme vo vládnej koalícii preto, aby sme pracovali a aby sme dosiahli výsledky, ktoré sme ľuďom sľubovali pred voľbami.

Ako sa vám komunikuje o škandáloch s diplomovkami alebo o Lukášovi Kyselicovi, ktorý bol vo Vojenskom spravodajstve?

Diplomovky boli problémom každej vlády, či už to boli diplomovky policajných funkcionárov, alebo členov vlády. V minulom volebnom období opozícia predložila zákon, ktorý by zabezpečil odoberanie titulov, ale vtedajšia koalícia na čele s Petrom Pellegrinim ho zmietla zo stola. Rozdiel medzi predchádzajúcimi vládami a našou vládou je v tom, že my s týmto problémom však chceme niečo robiť, v nasledujúcich týždňoch predložíme zákon o odoberaní titulov, potom bude nasledovať reforma školstva s dôrazom na kvalitu vysokých škôl. Čo sa týka pána Kyselicu, politická zodpovednosť bola vyvodená okamžite. Ale otázka stojí takto: Keď Kyselica pôsobil vo Vojenskom spravodajstve a kandidoval vo voľbách na kandidátke politickej strany, Vojenské spravodajstvo o tom muselo vedieť a jeho vedenie nič neurobilo. Neviem si predstaviť situáciu v civilizovaných krajinách, aby sa agent vojenskej spravodajskej služby infiltroval pred voľbami do politickej strany so súhlasom spravodajskej služby.

Je správne, že sa vracia do parlamentu?

Keďže sú to utajované skutočnosti, vychádzam len z medializovaných informácií. Ale skutočným škandálom je bývalé vedenie Vojenského spravodajstva, ktoré bolo mimoriadne problematické, stačí pripomenúť, že odpočúvaný bol súčasný minister obrany. Takže prípad Kyselica je škandál, ale škandál bývalého Vojenského spravodajstva.

Začínate hovoriť o reforme územno-správneho členenia. Aká je vaša idea?

V súčasnosti je Slovensko veľmi rozdrobené, máme viac ako tritisíc obcí a tisícky poslancov. Pritom obce a mestá nemajú dostatočné zdroje, aby si dokázali plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona. Sú obce, kde starosta dokáže ledva zaplatiť jednu pracovnú silu, ale my od neho žiadame, aby plnil zložité úlohy. Zatiaľ žiadna vláda nenašla odvahu na reformu územno-správneho členenia. Prvým krokom by bolo zlučovanie do spoločných úradovní, aby sa šetrili kapacity a prostriedky a aby ľudia dostávali lepšie a efektívnejšie služby od samosprávy.

Uvažujete o znížení počtu okresov?

Spoločné úradovne by boli prvým krokom, k celkovej reforme treba pristúpiť aj v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, s Úniou miest či so združením žúp SK 8. Bola by to jedna z najvýznamnejších zmien od vzniku samostatného Slovenska. Preto k nej musíme pristupovať citlivo a s rešpektovaním prirodzeného života, ktorý v danom území funguje.

Dotklo by sa to aj reformy volebného systému?

Strana Za ľudí má v programe aj reformu volebného systému s väčším dôrazom na regionálne zastúpenie.

V sobotu bude mať strana snem, analyzovali ste volebný výsledok? Strana mala dlho vysoké predvolebné preferencie, ale nakoniec dosiahla 5,77 percenta vo voľbách. Kto vám zobral voliča?

V záverečnej fáze kampane sme čelili veľkej diskreditačnej kampani voči zakladateľovi Andrejovi Kiskovi, to bol jeden z veľkých faktorov, prečo voliči odišli.

Chcete viesť vládnu stranu. Zachováte si aj ženský prístup?

Ešte sme v slovenskej politike nemali vládnu stranu, ktorú by viedla žena. Je to však zároveň aj výzva. Nemáme na to kvóty, ale aj v poslaneckom klube máme šesť mužov a šesť veľmi šikovných a inšpiratívnych dám. Nechcem, aby ženy boli len ozdobou politiky, pretože prinášajú veľmi dôležité riešenia a iný pohľad na politiku. Či už v parlamente, alebo v regiónoch máme výborné političky. Aj v diskusiách v klube ženský prvok veľmi cítiť, je to prvok, ktorý v prvom rade hľadá nielen riešenie, ale to najlepšie riešenie. Ženy do politiky prinášajú určitý druh zmierenia – menej ega a viac orientáciu na čo najlepšie riešenia pre ľudí.

Ak by ste sa stali predsedníčkou, aké smerovanie by ste strane určili?

Teraz som prešla Slovensko krížom-krážom, chodila som po okresných snemoch. Získala som veľmi cenné skúsenosti, lebo som sa s našimi členmi – či už v mestách, alebo na vidieku, rozprávala o smerovaní našej strany. Moja vízia je totožná s tým, tak ako ju nastavil zakladateľ Andrej Kiska – stredová strana, orientovaná na výsledky, ktorá je hlasom rozumu. To sa nám osvedčilo aj v koalícii, kde sa nám podarilo presadiť racionálne riešenia či tlmiť niektoré zlé nápady. Mám víziu strany, v ktorej sa cítia dobre aj konzervatívnejšie, aj liberálnejšie rozmýšľajúci ľudia. Môžeme osloviť široké spektrum voličov, ktorí momentálne nemajú svoju reprezentáciu v parlamente.

Budete sa zameriavať aj na budovanie regionálnych štruktúr strany?

Nie sme strana na jedno použitie. Napriek tomu, že sme tu len rok, podarilo sa nám vybudovať silnú členskú základňu. Máme vyše osemsto členov, zo strán vládnej koalície máme asi najviac členov, práve to bohatstvo strany a odborný potenciál sú v členskej základni – nech poviete akúkoľvek oblasť, máme špičkových odborníkov. A tento odborný potenciál strany chceme posilniť a kultivovať.

Takže neuvažujete nad možným spájaním sa s inými stranami?

Považujem to za prejav straníckeho sebavedomia a nedostatku odvahy. Nemyslím si, že by sme teraz našu členskú základňu mali rozpustiť v nejakom megaprojekte. Skôr si myslím, že by sme mali budovať svoju vlastnú značku, vlastnú identitu, aby sme lepšie komunikovali smerom k členom, aby sme výsledky, ktoré sme dosiahli – a my sme ich počas štyroch mesiacov vo vláde dosiahli – vedeli odkomunikovať.

No preferencie strany Za ľudí v súčasnosti nie sú nad päť percent. Prečo?

Vždy je ťažké, keď predseda a zakladateľ nie je pri strane. Teraz máme snem a zvolíme si nové vedenie a ja verím, že začneme stranu konsolidovať. Za tieto štyri mesiace sme sa naplno venovali programovému vyhláseniu vlády, pandémii, ale teraz sa začneme venovať viac aj strane.

Čo ak nezvíťazíte? Odídete zo strany?

Človek nejde do boja preto, aby rozmýšľal o prehre. Teraz sústredím všetku svoju energiu na to, aby som presvedčila všetkých našich členov. A, nie, neodchádzam.

Myslíte si, že budú predčasné parlamentné voľby?

Pevne verím, že nie. Mali sme tu dvanásť rokov Smeru a teraz vidíme dozvuky jeho káuz… Urobím všetko preto, aby sa ľudia, ktorí takto devastovali Slovensko, nevrátili. Je našou povinnosťou, aby sme zodpovednosť a dôveru od občanov zúročili a vrátili im to tým, že im ukážeme dobré výsledky vo všetkých oblastiach.