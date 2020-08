Mohli ovplyvniť odloženie rozsudku o Kuciakovej vražde záverečné reči?

VIDEO: Vyjadrenia po záverečných rečiach na súde s obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (31. 7. 2020)

Rozsudok nad Marianom Kočnerom, Alenou Zsuzsovou a Tomášom Szabóom sa očakával po prednesení záverečných rečí prokurátora, splnomocnencov poškodených, obhajoby a obžalovaných tento týždeň v stredu. Vzhľadom na to, že obžalovaní nevyužili možnosť posledného slova, zostáva v kauze už iba vyhlásiť rozsudok. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan navrhol vo svojej záverečnej reči uložiť obžalovaným trest odňatia slobody na 25 rokov.

Advokát obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para na jednej strane berie odročenie rozsudku ako zaujímavý fakt, no na strane druhej pre Pravdu vysvetlil, že senát má na dlhšie rozmýšľanie nárok.

„V zákone je vymedzená poriadková lehota, ktorá je spravidla tri pracovné dni na poradu senátu. Lehotu si však stanovuje senát sám, koľko potrebuje aj podľa obtiažnosti veci,“ uviedol Para. Ako však Kočnerov advokát dodal, vzhľadom na to, že ide o väzobnú vec, mesiac je primeraná lehota.

Čo toto oddialenie rozsudku podľa Paru môže znamenať? „Nerád by som nejakým spôsobom špekuloval, prečo je to tak. Senát si zaslúži čas na poradu. Je možno na novinárskom pátraní, čo za tým možno vidieť,“ zamýšľa sa Para.

Dodal však, že argumenty všetkých procesných strán a celý prípad si zaslúžia dlhšiu poradu. Nazdáva sa však, že záverečné reči obžalovaných mohli ovplyvniť senát. „Všetci boli vecní a išli do merita veci,“ uzavrel Para.

„Beriem na vedomie, pokiaľ senát potrebuje dlhší čas,“ skonštatoval advokát poškodených Daniel Lipšic s tým, že je aj dovolenkové obdobie a nevníma to nijako dramaticky. „Pôjde o veľmi dôležitý rozsudok v danej veci, takže som presvedčený, že všetci členovia senátu sa potrebujú dôkladne pripraviť, ale aj prediskutovať rozhodnutie vo veci,“ zdôraznil. Možnosti, prečo sa senát rozhodol presunúť vyslovenie rozsudku, môžu byť podľa Eduarda Burdu, dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, z katedry trestného práva, rôzne. „Najpravdepodob­nejšia verzia je, že prípad chce ešte ďalšie zvažovanie dôkazov, že vyhodnotenie dôkaznej situácie si vyžaduje viac času. Ničím iným si to vysvetliť neviem,“ mienil Burda. V trestnom procese platí zásada voľného hodnotenia dôkazov. „Porada senátu by mala byť voľná, ale jeho členovia sa musia vysporiadať so všetkými dôkazmi a na základe toho dospieť k verdiktu. Zároveň si musia v hrubých rysoch povedať, prečo niektorým dôkazom kladú väčšiu váhu a niektorým menšiu a čo dôkazy znamenajú,“ opísal právnik. Pojednávanie s Kočnerom a ostatnými sa začalo v januári tohto roku. Senát zložený z predsedníčky sudkyne Ruženy Sabovej a sudcov Ivana Matela a Rastislava Stieranku dosiaľ odpojednával 22 dní. <PE>