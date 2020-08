Vyhrážal sa koronavírusom, dostal pol roka nepodmienečne

Mladý muž pracoval ako vodič a 13. marca sa vrátil zo služobnej cesty vo Francúzku. Vtedy platila povinná dvojtýždňová domáca izolácia. No už po šiestich dňoch sa vybral do krčmy a opil sa. Doma zaútočil na matku a brata, rozbil sklenenú výplň dverí a kričal, že ich zabije.

„Kričal, že fízla zeleného zabije, aj celú jeho rodinu, že si počká pred škôlkou na jeho dieťa a tiež, aby sa všetci nakazili koronou,“ popísal konanie Radovana M. prokurátor. „Vzápätí začal na policajtov pľuť, čím spáchal prečin nebezpečného vyhrážania a prečin útoku na verejného činiteľa,“ dodal prokurátor.

Ján Lacko, právny zástupca Radovana M., sa súdu snažil vysvetliť, že jeho klient bol pod psychickým tlakom rodiny, ktorá mu nevytvorila dostatočné podmienky na absolvovanie karantény, ale aj susedov, ktorí sa naňho pozerali cez prsty. „Navyše bol nútený zabezpečovať si stravu, preto si šiel nakúpiť a obyvatelia sa nie vhodne voči nemu správali,“ skonštatoval Lacko. Advokát tvrdil, že mladý človek nemal skúsenosti so situáciou, ktorú priniesla koronakríza a nezvládol ju. Preto šiel s kamarátom nakoniec do krčmy a opil sa.

Sudkyňa prievidzského okresného súdu Noemy Turanovičová Radovanovi M. pripomenula, že nedodržiaval karanténu a útok bol dôsledkom tlaku, ktorú so sebou povinná izolácia priniesla. Radovan M. sa pred súdom ku všetkému priznal a súhlasil so šesťmesačným nepodmienečným trestom, ktorý si odpyká v najmenej prísnej nápravnovýchovnej skupine.

Sudkyňa vysvetlila, že Radovan M. bol pred dvoma rokmi odsúdený za prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Sudkyňa označila Radovana M. za osobu, ktorá nerešpektuje spoločenské normy a zákony, rovnako ako ich nerešpektoval v prípade, keď mal nariadenú karanténu a túlal sa po vonku. Tiež zdôraznila, že ak by dostal iba podmienečný trest, vrátil by sa domov k matke a bratovi a nie je vylúčené, že by v páchaní trestnej činnosti pokračoval.