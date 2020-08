Kočnerovi zrejme zostria trest. Môže to súd urobiť?

Na rozsudok o vine a treste v kauze Kuciak si budeme musieť počkať. Práve určenie výšky trestu môže byť jedným z dôvodov, pre ktorý senát Špecializovaného trestného súdu potrebuje viac času na premyslenie. Od čoho bude závisieť výška prípadného trestu? Aký vplyv budú mať na ňu predošlé odsudzujúce rozsudky obžalovaných? Na tieto, ale aj ďalšie otázky odpovedá trestná právnička Eva Szabová.

Trest odňatia slobody na doživotie možno uložiť vtedy, ak si to vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do dvadsaťpäť rokov. Aký spôsobom súd posudzuje nádej na nápravu obžalovaného?

Toto posúdenie je na znalcoch z odboru psychológie a psychiatrie, ktorí by mali vyhodnotiť, aký je predpoklad možnej nápravy u konkrétneho jednotlivca, obvineného. To znamená, že ide o záležitosť primárne psychologickú, nie právnu. Zároveň však platí, že súd nie je striktne viazaný takýmto znaleckým posudkom. Sudca sa môže od neho odkloniť. Preto zatiaľ nie je možné povedať, či bude uložený trest odňatia slobody na doživotie, alebo na 25 rokov. Psychologické posudky však boli spracované práve pre účel posudzovania možností pre uloženie trestu odňatia slobody. V tejto súvislosti možno predpokladať, že prokurátor navrhol trest odňatia slobody na 25 rokov a nie doživotie práve na podklade takto spracovaného znaleckého posudku. Tieto informácie je však zatiaľ možné posúdiť iba z celkového kontextu diania v danom prípade.

Marian Kočner bol už vo februári odsúdený na 19 rokov trestu odňatia slobody kvôli zmenkám. Aký to bude to mať vplyv na určenie výšky prípadného trestu za úkladnú vraždu?

V angloamerickom právnom systéme funguje systém sčítavania trestov. Typickými sú v tomto smere Spojené štáty americké, kde sa tresty odňatia slobody za každý spáchaný trestný čin sčítavajú, na základe čoho vo výsledku vychádzajú abnormálne výšky definitívne uloženého trestu odňatia slobody, ako napríklad 120 rokov. V našich podmienkach však funguje niečo ako zostrenie príslušnej trestnej sadzby. V prípade pána Kočnera tak prichádza do úvahy uloženie tzv. súhrnného trestu. Zatiaľ ho však ešte súd nebude môcť uložiť. V médiách už síce niekoľkokrát odznelo, že sa navrhuje uloženie súhrnného trestu na 25 rokov, ale ide o pomerne nesprávne vyjadrenie. Podmienky na uloženie súhrnného trestu sú uvedené v § 42 trestného poriadku a tie zatiaľ nie sú úplne splnené.

Vedeli by ste ich konkretizovať?

Pán Kočner bol vo februári odsúdený v prípade falšovania zmeniek a aktuálne sa rozhoduje o jeho vine, resp. nevine v prípade úkladnej vraždy. Na to, aby bolo možné uložiť súhrnný trest a sprísniť tak trest odňatia slobody, schéma časovej postupnosti musí vyzerať tak, že bola spáchaná úkladná vražda, následne bol prijatý právoplatný odsudzujúci rozsudok za falšovanie zmeniek a následne je prijatý odsudzujúci rozsudok za úkladnú vraždu. Čiže úkladná vražda bola spáchaná pred odsudzujúcim rozsudkom za zmenky – tento predpoklad splnený je, ale čo nám zatiaľ chýba, to je právoplatnosť rozsudku v prípade falošných zmeniek. Ten je zatiaľ iba vyhlásený, ale nie právoplatný. Pri ukladaní súhrnného trestu však musí byť skôr prijatý rozsudok právoplatný, pretože sudca pri jeho ukladaní postupuje tak, že zruší trest z prvého odsúdenia a nahradí ho novým, zostreným trestom. Inak povedané v druhom rozsudku zoberie do úvahy predchádzajúce odsúdenie a uloží už iba jeden zostrený, sprísnený trest. Sprísnenie pritom určuje tzv. asperačná zásada. V tomto prípade je však ťažko predvídateľné, ktoré z dvoch odsúdení (zmenky alebo úkladná vražda) by teoreticky mohlo byť právoplatné ako prvé.

Trestný zákon však hovorí o tom, že pri súhrnnom treste horná sadzba nesmie prevyšovať 25 rokov. Znamená to, že ak by dostal 25 rokov za vraždu, vyšší súhrnný trest už nebude môcť dostať?

Ako som povedala, závisí to od toho, ktoré odsúdenie by bolo právoplatné ako prvé. Pokiaľ by to boli zmenky, bude zrušený trest za zmenky a následne by bolo možné zvažovať sprísnenie trestu a uloženie súhrnného trestu na doživotie.

Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená najskôr po dvadsiatich piatich rokoch. Ako je to pri treste odňatia slobody na 25 rokov?

Správne. Pokiaľ bol uložený trest odňatia slobody na doživotie, v tomto prípade je zákonom stanovená lehota 25 rokov. Pokiaľ by sa súd rozhodol uložiť v tomto prípade trest odňatia slobody na 25 rokov, bolo by možné žiadať o podmienečné prepustenie po vykonaní troch štvrtín takto uloženého trestu (18 rokov a deväť mesiacov). Možnosť žiadať o podmienečné prepustenie až po vykonaní troch štvrtín trestu je upravená pre všetky prípady odsúdenia za obzvlášť závažný zločin, ktorým úkladná vražda bezpochyby je.