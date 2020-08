Je muničný sklad v Trenčíne nebezpečný?

Muničný sklad je v meste 85 rokov. Viac sa však o ňom začalo hovoriť, keď vláda zatrhla juhovýchodný obchvat Trenčína.

Ten by mal slúžiť na odklon časti dopravy v meste, jeho výstavba sa pripravuje od osemdesiatych rokov minulého storočia. Každodenné zápchy by sa po výstavbe obchvatu mali stať minulosťou.

Prvú časť obchvatu, pokračovanie diaľničného privádzača s novým mostom cez Váh až po križovatku pod sídliskom Juh, dokončili len nedávno. Pokračovať sa má cestou poza sídlisko Juh a cez lesopark Brezina. Muničný sklad sa nachádza práve medzi sídliskom a miestnou časťou Kubrá. Druhá etapa však dostala stop s odôvodnením, že obchvat by narušil ochranné pásmo muničného skladu.

Ochranné pásmo

Podľa mestského poslanca Miloša Mičegu, ktorý patrí k iniciátorom petície, sa informácie o ochrannom pásme rozchádzajú. V niektorých dokumentoch sa hovorí o 750, v iných iba o 150 metroch. "Zarazilo ma stanovisko ministerstva obrany z 23. júna, ktoré hovorí o tom, že tento muničný sklad nemá žiadne ochranné pásmo,“ vysvetľuje mestský poslanec.

Preto požiadal rezort obrany o rozhodnutie o ochrannom pásme okolo muničáku. Mičega tvrdí, že ministerstvo mu oficiálne odpovedalo, že neeviduje žiadne rozhodnutie o ochrannom pásme muničného skladu v Kubrej. Na druhej strane mu však rezort napísal, že takéto pásmo existuje. Nachádza sa vo vzdialenosti pol kilometra od vonkajšieho oplotenia muničného skladu.

Na mestskom zastupiteľstve sa preto obrátil priamo na primátora Richarda Rybníčka, či muničný sklad neohrozuje obyvateľov Kubrej a priľahlého okolia. Myslel tým napríklad sídlisko Juh s 15-tisíc obyvateľmi, ktoré sa od armádneho objektu nachádza necelé dva kilometre, či zhruba rovnako vzdialené sídlisko Sihoť s 11-tisíc obyvateľmi. Pútnické miesto Skalka leží tiež len 2,5 kilometra od vojenského priestoru.

„Primátor sa na moju otázku, či nie sú ohrozené domy stojace v blízkosti muničného skladu, a teda aj tie nové, ktorých výstavba bola povolená len necelých tristo metrov od skladov, vyjadril, že ohrozené nie sú len tieto domy, ale keby to ,buchlo', aj celá štvrť Sihoť,“ hovorí Mičega.

Do jedného kilometra od muničného skladu sídli niekoľko firiem, sú tam garáže, fitnescentrum, hospic, 116 rodinných domov, ale aj nová štvrť, ktorej výstavbu povolilo mesto. Paradoxne rezortné ministerstvo 30. júna v písomnom stanovisku konštatuje, že nikdy nevydalo súhlasné stanovisko k žiadnej civilnej výstavbe akýchkoľvek stavebných objektov v ochrannom pásme muničných skladov.

Mestská časť Kubrá stojí na tomto mieste už 750 rokov. Okrem rodinných domov je tam napríklad aj základná škola so škôlkou, ktorú navštevuje 418 detí. Postavili ju v roku 1960 a ministerstvo k nej neeviduje žiadne stanovisko. V roku 2017 predložili rezortu obrany žiadosť na posúdenie projektovej dokumentácie na stavbu viacúčelového ihriska k základnej škole. Ministerstvo ju zamietlo s odôvodnením, že v ochrannom pásme vojenského objektu nemožno súhlasiť s pripravovanou výstavbou, keďže sa tam nemôžu robiť žiadne stavebné práce, rozkladať oheň či stanovať.

Petícia proti muničnému skladu

Mičega zdôrazňuje, že v petícii žiadajú, aby ministerstvo obrany bezodkladne začalo odstraňovať muničný sklad Kubrá v Trenčíne. "Vyzývame ministra obrany, aby tento proces inicioval a hľadal skoré a optimálne riešenie za účasti odborníkov a zástupcov angažovanej verejnosti z nášho kraja,“ apeluje mestský poslanec. Petíciu dosiaľ podpísalo 211 ľudí, no ambíciou je získať minimálne desaťtisíc podpisov. O muničnom sklade chcú potom zástupcovia výboru diskutovať priamo s obranou.

Trenčiansky primátor Rybníček reaguje, že muničák je v Trenčíne sto rokov. "Za sto rokov sa tam nič nestalo a predpokladám, že sa tam nič nestane ani teraz. Z môjho pohľadu je profesionálne zabezpečený armádou Slovenskej republiky. Prikláňam sa k slovám ministra obrany, ktorý povedal, že nie je nebezpečný. Keby som mal prirovnať, aký je nebezpečný, tak by som povedal, že asi tak ako Liptovská Mara. Ak by sa pretrhla, hrozí štvormetrová prívalová vlna a 33-tisíc obyvateľov je v ohrození,“ hovorí primátor.

Zároveň podľa neho treba povedať aj to, že mesto niekoľko rokov dôkladne skúma dopravnú situáciu v meste a prišlo na to, že keď začalo tlačiť na rezortné ministerstvo, že juhovýchodný obchvat je potrebný, narazilo na stanovisko armády. Tá sa jasne vyjadrila, že výstavbu v blízkosti muničného skladu by nepovolila. Rybníček upozorňuje, že aktuálne je už diskutabilný aj prínos juhovýchodného obchvatu, keďže ho plánovali stavať ešte v roku 1974.

„V roku 2020 sa situácia v meste tak dramaticky zmenila, že dnes by nám výstavba juhovýchodného obchvatu pomohla len minimálne, pretože by bol ,štupeľ' medzi Váhom a Skalkou stále veľký. My sme len prišli na to, že juhovýchodný obchvat do budúcnosti dôležitý je, ale nie je nutné ho realizovať najbližších desať či dvadsať rokov,“ podotýka Rybníček s tým, že na alternatíve odklonenia dopravy cez Trenčín bude musieť mesto zapracovať.

Zatiaľ existuje niekoľko postupných krokov, prvým je preložka cesty Hasičskej a Štefánikovej, kde sa tvoria najväčšie zápchy. Druhým je nový most do Orechového a tretím je naplánovaný druhý zjazd z diaľnice. „Dobudovanie juhovýchodného obchvatu je až na štvrtom mieste,“ objasňuje primátor.

Odstrániť sklad nemienia

Hovorkyňa ministra obrany Martina Kovaľ Kakaščíková ubezpečuje obyvateľov Trenčína a okolitých obcí, že v tomto prípade je prvoradá ich bezpečnosť. "V muničnom sklade Trenčín-Kubrá sa skladuje prevažne munícia do ručných zbraní, ale tiež delostrelecká a ženijná munícia. Ich skladovanie spĺňa stanovené podmienky podľa interných nominatívnych aktov i podmienok, ktoré stanovuje zákon. Konštrukčné usporiadanie skladovacích priestorov i dodržiavanie organizačno-technických podmienok zaručuje bezpečnosť skladovania a minimalizuje riziko nepriaznivých dosahov na okolité priestory. Samozrejme, pri dodržaní bezpečnostných pásiem v okolí muničného skladu,“ konštatuje hovorkyňa.

Ministerstvo zároveň prízvukuje, že premiestnenie alebo odstránenie skladu neprichádza do úvahy. Sklad je totiž súčasťou strategickej infraštruktúry Ozbrojených síl SR. „Neexistuje žiadny relevantný dokument, ktorý by hovoril o tom, že v Trenčíne-Kubrej muničný sklad nebude,“ uzatvára hovorkyňa.