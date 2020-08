ONLINE: Zlom pre Afriku. Majú už milión ľudí s koronavírusom

Zábavný park v americkom Old Orchard Beach v Maine je opäť otvorený.

6:42 Spojené štáty zaznamenali v piatok 2060 úmrtí v dôsledku Covid-19 v priebehu uplynulých 24 hodín, najviac za posledné tri mesiace. Počet prípadov nákazy prekročil päť miliónov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa v americkom meste Baltimore.

Celkový počet prípadov nákazy koronavírusom dosiahol 5 032 179. Celkový počet úmrtí stúpol na 162 804. Pandémia od júna znova naberá v mnohých štátoch USA na sile, predovšetkým na juhu a západe. Niekdajšiemu epicentru pandémie mestu New York sa naopak podarilo šírenie vírusu do veľkej miery dostať pod kontrolu. Viac ako 2000 úmrtí USA naposledy zaznamenali 7. mája.

5:55 Počet ľudí nakazených koronavírusom v Afrike prekročil milión, uvádzajú agentúry. Podľa odborníkov ich je ale v skutočnosti niekoľkonásobne viac, pretože na tomto kontinente s 1,3 miliardou obyvateľov sa nerobí dostatok testov, uviedla agentúra AP. Na celom svete je už 19 miliónov nakazených. Vzhľadom na to, že zdravotnícke systémy v mnohých afrických krajinách patrí k tým najkrehkejším na svete, robí veľký počet neodhalených prípadov odborníkom starosti. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prekročenie hranice milióna nakazených označila za „kľúčovú okamih“ pre Afriku, kde sa nákaza šíri mimo veľkých miest do odľahlých končín s minimálnou zdravotnou starostlivosťou.

Najzasiahnutejšou z krajín tohto kontinentu je Juhoafrická republika, kde testy nákazu koronavírusy potvrdili u takmer 530-tisíc ľudí. Približne 9 300 pacientov s Covidom-19 zomrelo, tento údaj je ale podhodnotený, pretože mnoho prípadov úmrtí sa do štatistiky nedostane. Čo do počtu infikovaných je Juhoafrická republika piatou najpostihnutejšou krajinou na svete. Hoci ide o najvyspelejšiu krajinu kontinentu, jej nemocnice majú problém sa vysporiadať s náporom pacientov.

Agentúra AP uvádza, že zdravotníci v Afrike od začiatku epidémie vykonali 8,8 milióna testov, čo je výrazne menej ako cieľ Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, stanovený na 13 miliónov za mesiac. Jednotlivé krajiny by rady testovali viac, ale potrebný materiál končí v bohatších štátoch inde vo svete.