Kiska to zabalil. Do boja o šéfa strany Za ľudí idú dvaja

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga dlho odkladal svoje rozhodnutie, či bude, alebo nebude kandidovať za šéfa strany. O tom, že koaličná strana bude meniť predsedu, sa dalo uvažovať tesne po voľbách, keď vo vyjednávaniach o postavení strany vo vládnej štvorke predsedu Andreja Kisku vystriedala Veronika Remišová.

Tá pre stranu, ktorá získala 5,77 percenta a v Národnej rade dvanástich poslancov, vyjednala ministerstvo spravodlivosti a post vicepremiéra s prísľubom vzniku nového ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. To už začína mať aj konkrétne kontúry.

Kiska koncom júna ohlásil svoj odchod z politiky a začiatkom júla odporučil svojim straníkom, aby si na jeho miesto zvolili Remišovú. Začalo sa však hovoriť aj o možných protikandidátoch – Jurajovi Šeligovi a Miroslavovi Kollárovi.

Kto by mal z dvojice Veronika Remišová a Miroslav Kollár šéfovať strane Za ľudí? Veronika Remišová Miroslav Kollár Zobraziť výsledky ankety Miroslav Kollár 80,5% Veronika Remišová 19,5%

Šeligovo hodnotenie

Šeliga do strany prišiel z iniciatívy Za slušné Slovensko. Tá organizovala protesty krátko po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Hoci bol považovaný za vážneho kandidáta na miesto šéfa strany Za ľudí, počas týždňa na sociálnej sieti oznámil, že o toto miesto sa na sobotňajšom sneme uchádzať nebude.

„Nebudem presviedčať svojich kolegov o tom, aby ma volili za predsedu strany Za ľudí. Veľa som o tom premýšľal, rozprával sa s ľuďmi a k tomuto môjmu rozhodnutiu ma viedli tri osobné dôvody a štvrtý, ktorý som nemal vo svojich rukách,“ napísal na sociálnej sieti.

Priznal, že potrebuje praktickú skúsenosť s politikou, chýba mu pevné osobné a rodinné zázemie a v najbližších mesiacoch sa chce venovať očiste justície, prokuratúry a polície.

Navyše, straníkom pripravil tri plusové a tri mínusové stránky Remišovej a Kollára. Remišovú považuje za pracovitú a odhodlanú, má politickú skúsenosť a praktickú skúsenosť s bojom proti korupcii. Mínusom podľa neho je, že doteraz pracovala samostatne, veľká časová záťaž pri budovaní nového ministerstva a negatívom je aj „miestami nejasná komunikácia v politickom boji“.

Pri Kollárovi za plus považuje analytický prístup a vytrvalosť, praktickú politickú skúsenosť v tímovej práci, schopnosť viesť a moderovať dialóg s formuláciou jasného politického postoja.

Vyčíta mu tvrdohlavosť, kratšie obdobie vo vrcholovej politike a príliš intelektuálny jazyk. Vyjadril mu však svoju podporu.

VIDEO: Miroslav Kollár o svojej kandidatúre (rozhovor z 10. 7. 2020, keď ju ešte zvažoval).

Rozhodne sa v sobotu

„Samozrejme si mimoriadne vážim podporu od človeka, akým je Juraj Šeliga,“ reagoval Kollár pre Pravdu.

Šeligovo zhodnotenie silných a slabých stránok oboch kandidátov komentovať nechcel. „Je to jeho hodnotenie, ktoré rešpektujem a potešilo ma. Neviem ale, aký to bude mať ohlas dovnútra strany. V každom prípade som bol pripravený podporiť jeho, ak by do tohto súboja išiel. Napokon sa rozhodol, že kandidovať nebude. V sobotu sa teda budem uchádzať o hlasy delegátov s mojou víziou pokračovania strany, s tým, že som, samozrejme, pripravený spolupracovať s Veronikou Remišovou aj ostatnými ľuďmi z vedenia, pretože len spolu máme šancu uspieť a vybudovať zo strany Za ľudí dlhodobo úspešný projekt,“ uviedol.

„Vzhľadom na to, že ma podporilo asi trinásť okresov z piatich krajov, vyhodnotil som to tak, že má zmysel do toho ísť a povedať si s kolegami, aké sú možné scenáre smerovania strany,“ priblížil.

Kollár tvrdí, že mu Kiskova podpora Remišovej neprekáža. „Andrej Kiska je zakladateľ strany a len vďaka nemu sme dnes v parlamente. Ako zakladateľ má plné právo povedať pri svojom odchode, ako vidí smerovanie strany on. Jediné, čo ma trochu sklamalo, je, že tento svoj názor a preferenciu povie na konci celej súťaže, nie ešte pred jej začiatkom, pretože tým inak nastavil tie súťažné parametre. Ja vlastne na ihrisko nenastupujem za stavu 0 : 0,“ zhodnotil Kollár.

Napriek tomu si do súboja o predsedu strany trúfa vstúpiť. „Rozhodne sa v sobotu na sneme. Potom budeme múdrejší. Keby tá kandidatúra nedávala zmysel, nešiel by som do nej. Napokon aj Veronika Remišová vyzvala každého s nejakou vlastnou víziou, aby ju predniesol na sneme, lebo inak nemá právo kritizovať. Keďže mám víziu, ktorá je od jej trochu odlišná, chcem ju tam delegátom odprezentovať a uvidíme, ako sa rozhodnú,“ zdôraznil.

VIDEO: Veronika Remišová nerozmýšľa o prehre. Verí, že predčasné voľby nebudú.

„Základný rozdiel je v tom, že Veronika preferuje pokračovanie takejto rozkročenej stredovej strany, kde sú cieľovým voličom všetci. Ja si ale myslím, že ak takto široko koncipovaný projekt zastrešený osobnosťou Andreja Kisku dosiahol 5,77 percenta, neviem si predstaviť, ako môžeme s rovnakým konceptom, ale bez Andreja Kisku získať viac. Ja preto hovorím, aby sme sa pozreli, kto je náš volič. Dáta hovoria jasne, že je to viac mestský ako vidiecky človek a je viac stredopravý ako ľavicový. Nehovorím, aby sme sa vykašlali na vidieckeho alebo konzervatívneho voliča. Len tvrdím, že by sme mali svoje zacielenie viac zúžiť a vybrať si z našich opatrení tie, ktoré viac smerujú na strednú triedu, rodiny s viacerými deťmi, zamestnaného voliča v strednom veku, ktorý potrebuje fungujúci štát a nepotrebuje, aby sa staral štát o to, o čo sa vedia ľudia postarať lepšie sami. My dnes nemôžeme cieliť na všetkých a netrafiť nikoho, ako sa nám to stalo v týchto voľbách. Navyše v cieľovke, ktorá nás aj efektívne volila, je niekoľko 100-tisíc voličov, ktorí nemajú v parlamente zastúpenie, takže tam je pre nás ďalší priestor na rast,“ priblížil základný rozdiel medzi svojou a Remišovej víziou.