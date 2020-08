Strana Za ľudí hľadá náhradu za Kisku

Strana, ktorá vo voľbách získala 5,77 percenta, sa spolu s personálnymi otázkami bude zaoberať aj svojou budúcou profiláciou. Remišová, ktorá je najhorúcejšou kandidátkou na post predsedníčky, predstavuje skôr kontinuitu a pokračovanie v trende, ktorý určil bývalý prezident Andrej Kiska.

"Moja vízia je totožná s tým, ako ju nastavil zakladateľ Andrej Kiska – stredová strana, orientovaná na výsledky, ktorá je hlasom rozumu. To sa nám osvedčilo aj v koalícii, kde sa nám podarilo presadiť racionálne riešenia či tlmiť niektoré zlé nápady. Mám víziu strany, v ktorej sa cítia dobre aj konzervatívnejšie, aj liberálnejšie rozmýšľajúci ľudia. Môžeme osloviť široké spektrum voličov, ktorí momentálne nemajú svoju reprezentáciu v parlamente,” uviedla počas týždňa Remišová v rozhovore pre Pravdu.

Miroslav Kollár však pre Pravdu povedal, že široko rozkročená strana v konečnom dôsledku nemusí osloviť ani jednu časť voličov, a preto by mala viac reflektovať realitu a svoj elektorát.

"Opakujem už niekoľko mesiacov, že by sme sa mali vrátiť ku koreňom a pozrieť sa, kto boli a sú naši reálni voliči. Zistíme, že sú to viac mestskí ako vidiecki voliči, viac stredopraví ako ľavicoví, viac liberálni a stredoví ako konzervatívni, typická stredná trieda,” uviedol v statuse na sociálnej sieti poslanec.

Bitka o voliča

Podľa Kollára medzi mestskými stredopravými a viac liberálnymi voličmi je niekoľko stotisíc „neobhospodárených" voličov. „Preto by sme sa na týchto ľudí mali sústrediť ako na našu hlavnú cieľovú skupinu a tomu prispôsobiť a zúžiť aj programové zameranie, aby sme sa stali čitateľnejšou stranou s jasnou identitou,” vysvetlil Kollár.

Ďalším citeľným rozdielom medzi kandidátmi je aj odlišný pohľad na budúce spájanie sa s inými stranami. Zatiaľ čo Kollár je tejto myšlienke otvorený, Remišová to vníma ako absenciu sebavedomia strany a skôr je za budovanie vlastnej identity. „Nemyslím si, že by sme teraz našu členskú základňu mali rozpustiť v nejakom megaprojekte. Skôr si myslím, že by sme mali budovať svoju vlastnú značku, vlastnú identitu, aby sme lepšie komunikovali smerom k členom, aby sme výsledky, ktoré sme dosiahli – a my sme ich počas štyroch mesiacov vo vláde dosiahli – vedeli odkomunikovať,” uviedla Remišová.

Podľa politického analytika Jána Baránka by pre budúcnosť strany bola vhodnejšia jasnejšia profilácia. „Remišovej postoj je definovaný širším záberom, ale takéto strany sú ťažko čitateľné, najmä v kultúrno-etických otázkach. To je taká všehochuť pre mierne dezorientovaného, respektíve neznalého voliča. To, čo chce Kollár, je, samozrejme, vymedzenie sa na užší sektor politického spektra. Pri dobrom manažovaní má takýto typ strany tiež veľký potenciál,” myslí si Baránek, pričom dodáva, že ak by to Kollár smeroval na tú časť voličského spektra, ktorá momentálne nemá zastúpenie, tak by mohol byť so stranou úspešnejší.

"Široko rozkročená strana môže byť aj niečím, čo voličov odrádza. Dnes prebieha v našej civilizácii kultúrna vojna a možno voliči či už jedného, alebo druhého tábora čakajú jasnejšie vyhranenie sa aj k tejto problematike,” pripomenul politický analytik.

Kto uspeje?

Súčasná nálada v strane svedčí skôr v prospech Remišovej. Tej vyslovila podporu väčšina okresných organizácií. Na poste predsedníčky by si ju vedel predstaviť aj Andrej Kiska, ktorý jej vo viacerých rozhovoroch verejne vyslovil podporu. Spomedzi poslancov za ňou okrem iných stojí aj Vladimíra Marcinková, Vladimír Ledecký či Michal Luciak.

Na druhej strane kandidatúru Miroslava Kollára na post predsedu strany podporil Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Marek Hattas, Tomáš Valášek či Ján Benčík.

Aj keď favoritkou je zatiaľ Remišová, podľa Baránka by nebolo prekvapením, ak by nakoniec neuspela. "Kollár sa mi zdá byť pragmatickejší politik. Nemá zlé vystupovanie a ani názory. Čiže strana by určite v ničom nepochybila, keby sa jej predsedom stal Kollár,” myslí si politický analytik.

Najväčšou výzvou nastávajúceho predsedu Za ľudí bude postaviť stranu opäť na nohy. V najnovšom prieskume AKO za júl mali výsledok štyroch percent, ktoré by im na vstup do parlamentu nestačili. Jedným z hlavných dôvodov je odchod Andreja Kisku z politiky, s ktorým si väčšina voličov spájala aj imidž strany. Otázkou tak je, či sa novému predsedovi podarí prekročiť exprezidentov tieň.

Baránek sa nazdáva, že to pre nového predsedu nebude až tak veľkou výzvou, ako by sa mohlo zdať. „Zas ten tieň nie je až taký veľký a je skôr spojený s tým, že bol prezidentom. Na druhej strane si povedzme na rovinu, že ten tieň okliešťujú aj informácie o jeho nelichotivej podnikateľskej činnosti. Takže prekročiť ho by nemalo byť problémom ani pre Kollára, ani pre Remišovú,” uzavrel Baránek.

Veronika Remišová

Do politiky vstúpila v roku 2014, keď sa stala poslankyňou miestneho zastupiteľstva Bratislava-Staré Mesto.

Vo voľbách v roku 2016 získala ako líderka hnutia OĽaNO 71 618 preferen­čných hlasov. Získala tak tretie miesto po Igorovi Matovičovi a Danielovi Lipšicovi.

Koncom júna 2019 Remišová oznámila, že prestupuje do Kiskovho projektu novej strany Za ľudí.

Vo voľbách v roku 2020 ako dvojka kandidátky Za ľudí získala 81 395 hlasov a udržala si tak druhé miesto v strane.

Miroslav Kollár