Autora detektívok Dominika Dána prepustili z ministerstva vnútra

Ministerstvo vnútra prepustilo autora detektívnych románov Dominika Dána. Dôvodom malo byť to, že v práci údajne nič nerobil a chodil si tam len po výplatu. Fungovať to tak malo dlhé roky. Dán mal byť zamestnaný na tlačovom odbore rezortu.

Ako prvá o tom informovala televízia Markíza. Bývalý šéf ministerstva vnútra Robert Kaliňák uviedol, že Dánovo prepustenie z rezortu vnútra je hanbou súčasného ministra Romana Mikulca.

„Dominik Dán ako skvelý odborník aktívne pracujúci na dolapení najťažších vrahov na Slovensku, ktorí si zaslúžene odpykávajú doživotné tresty, naviac spolupodieľajúci sa na príprave mnohých zmien v policajnej službe, sa dočkal naozaj trápneho poďakovania po viac ako 35 rokoch služby pre túto krajinu“, uviedol v reakcii Kaliňák.

Podľa Kaliňáka patrí Dánovi nielen vďaka za kvalitné detektívky, ktoré robia nevyčísliteľnú pomoc pri náborovej práci do radov polície, ale aj za viac ako 35 rokov služby Slovensku, kde aj vďaka jeho tvrdej práci sa zlepšili podmienky policajtov.

„Ak chcel minister vnútra (Mikulec – pozn. red.) zaútočiť na niekoho, mohol na mňa, lebo personálny rozkaz týkajúci sa Dominika Dána som vydal ako minister vnútra ja a on iba plnil, čo som mu nariadil. To by bolo chlapskejšie ako kopať do čestného človeka, ktorý v náročnej práci nechal aj zdravie a po 35 rokoch služby mu ani nikto nepoďakoval“, uzavrel Kaliňák.

Podľa ministra vnútra Romana Mikulca sa stalo vizitkou Roberta Kaliňáka a jeho hanbou, že zamestnával ľudí, ktorí sa desaťročie neunúvali ani prísť do práce.

„Navyše, argumentovať tým, že táto osoba pomáhala pri odhaľovaní trestnej činnosti nie je len hlúpe, ale aj nebezpečné. Je nemysliteľné, aby človek, ktorý pracoval na tlačovom odbore ako referent, mohol prichádzať do kontaktu s informáciami z prípadov a spisov,“ uviedol Mikulec na sociálnej sieti.

Ako ďalej Mikulec poznamenal, nikdy nespochybňoval prácu policajtov a váži si každého jedného z nich, či má odslúžených 5, 20 alebo 35 rokov. „A práve preto – z úcty k nim – nemôžem tolerovať, aby človek, ktorý reálne nemá žiadnu náplň práce, dostával pravidelnú (v tomto prípade aj pomerne slušnú) výplatu rovnako ako tí, ktorí dennodenne podávajú maximálne výkony. Zároveň som nijakým spôsobom nedehonestoval predošlú prácu spomínaného policajta v čase, keď aktívne pôsobil v Policajnom zbore. Nemyslím si však, že je správne, aby mal roky vytvorené dobre platené miesto len za zásluhy z minulosti,“ uzavrel Mikulec.