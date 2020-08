Kollár pozháňa poslancov, koalícia chce rýchlo prelomiť Čaputovej veto

Poslanci Národnej rady zrejme do lavíc zasadnú skôr. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) plánuje v pondelok obísť koaličné kluby a zistiť počet prítomných poslancov. Na stredu chce zvolať mimoriadnu schôdzu, na ktorej by sa mali prerokovať zákony vrátené prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

„Schôdzu určite podporíme, naši poslanci sú k dispozícii,“ potvrdil pre Pravdu Michal Šipoš, predseda poslaneckého klubu OĽaNO. Čo bude nakoniec programom schôdze, je v rukách predsedu parlamentu Kollára. „On je ten, kto schôdzu iniciuje,“ dodal Šipoš.

Juraj Šeliga (Za ľudí) považuje Kollárov postup za správny. „My sme za to, aby bola mimoriadna schôdza a verím, že aj ostatní poslanci budú pripravení. Úplne rozumiem, že pán Kollár chce mať istotu, preto je to dobrý postup, že zisťuje, koľko ľudí z jednotlivých strán príde,“ skonštatoval Šeliga.

Zvolanie schôdze podporuje aj koaličná strana SaS. „Sama som navrhovala, aby sme spravili takýto mimoriadny termín a sme pripravení v silnej zostave sa schôdze zúčastniť,“ uistila Anna Zemanová, šéfka poslaneckého klubu SaS. Zároveň navrhuje, aby poslanci prešli len vrátené zákony, ktoré prešli cez skrátené legislatívne konanie.

VIDEO: Aké mala prezidentka Zuzana Čaputová výhrady k zákonom, ktoré vetovala? (31. 7. 2020).

„Zákon o prokuratúre by mal ísť až v septembri, s tým, aby sme podrobne rozanalyzovali námietky pani prezidentky. Zrejme sa na koaličnej rade dohodneme, aký bude nakoniec program,“ spresnila Zemanová. Stretnutie koaličných strán by sa malo uskutočniť v utorok.

Podporu Kollár nájde aj v nezaradených poslancoch v okolí Petra Pellegriniho. „Pokiaľ schôdza bude, určite sa jej zúčastníme. Neviem, či budú na schôdzi všetci jedenásti, ale väčšina áno,“ uviedla jeho hovorkyňa Patrícia Macíková. Pellegrini už v júli avizoval, že podporí zapracovanie prezidentkiných pripomienok do zákona o prokuratúre, za novelu však hlasovať nemieni.

Opozičná strana Smer sa zatiaľ ku schôdzi stavia zdržanlivejšie. „Uvidíme, ako to dopadne, zatiaľ sú to len predbežné informácie, s tým, že v pondelok by mal Kollár obísť poslanecké kluby koaličných strán,“ reagoval hovorca strany Ján Mažgút. Ak sa však schôdza otvorí, problém v účasti poslancov Mažgút nevidí. „Chystáme sa zároveň na najbližšej schôdzi otvoriť otázku súvisiacu s predajom Východoslovenskej energetiky,“ avizoval hovorca.

Na zvolanie mimoriadnej schôdze potrebuje šéf parlamentu prítomnosť aspoň 80 poslancov. Na prijatie zákona vráteného hlavou štátu je totiž potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda minimálne 76 poslancov. „Predseda parlamentu v pondelok obíde koaličné kluby a zistí účasť poslancov. Hneď ako bude mať istotu, že sa ich nazbiera aspoň 80, schôdzu zvolá na stredu,“ uviedla Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová. Dodala, že pokiaľ nebude zabezpečená účasť aspoň 80 poslancov, termín ostane zrejme na 1. septembra.

Prezidentka minulý týždeň oznámila, že vetuje novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Ak Národná rada prelomí jej veto, hlava štátu sa chce obrátiť na Ústavný súd SR. Nepodpísala ani dva zákony, ktoré boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Druhou vetovanou je novela zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ešte minulý týždeň chcel Kollár zvolať parlamentnú schôdzu 1. septembra, keď je v Národnej rade deň otvorených dverí.