Šándor: Vyhostenie ruských diplomatov je primerané riešenie

Slovensko vyhostilo troch ruských diplomatov. Podľa informácií slovenských spravodajských zložiek bola ich činnosť v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. Čo to znamená?

Viedenský dohovor upravuje spôsoby, ako majú fungovať zastupiteľské úrady v cudzích krajinách. Túto situáciu môžeme čítať tak, že pracovali v rozpore s tým, čo má každý diplomat v zahraničí robiť – rozvíjať priateľské vzťahy a získavať o danej krajine informácie z otvorených zdrojov. V tomto prípade sa pravdepodobne snažili získavať informácie z utajovaných zdrojov, alebo sa snažili niekoho získavať na spoluprácu či ovplyvňovať politické rozhodnutia a podobne. To sú veci považované za neprípustné. Zvyčajným a primeraným riešením je vyhostenie. Zhruba takto by som to čítal.

Dá sa povedať, že sa mohli venovať špionáži?

Tým, že sú označení za persona non grata a bol im stanovený nejaký limit na opustenie krajiny, dá sa to čítať tak, že sa dopustili spravodajských špionážnych aktivít, ktoré sú v rozpore so záujmami Slovenska.

V Bratislave, podobne ako v Prahe, má ruské zastupiteľstvo naozaj až neprimerane silné personálne obsadenie. Má Slovensko pre ruské spravodajské služby nejakú zvláštnu atraktivitu?

Rusi dobre vedia, že nie sme krajiny, ktoré by ich z vojenského hľadiska ohrozovali. Sme ale súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, pričom nie vždy sa k týmto dvom inštitúciám vyjadrujeme práve pozitívne. Preto obe krajiny môžu Rusi vnímať ako slabšie články týchto inštitúcií a môžu mať záujem tieto inštitúcie postupne rozbíjať cez krajiny, ktoré nevykazujú také silné proeurópske a proatlantické smerovanie.

Samozrejme, prichádza do úvahy aj snaha ukradnúť výsledky vedeckého výskumu. Aj v tomto platí staré špiónske heslo: prečo by mala krajina niečo draho vyvíjať, ak to môžu ukradnúť. Ďalej to môže byť tiež snaha získať na spoluprácu nejakých predstaviteľov štátnej správy, ministerstva obrany a podobne. Tých možností je veľa, o čo konkrétne ide, by mala vedieť SIS, kontrarozviedka Vojenského spravodajstva, ministerstvo zahraničia a predseda vlády.

Rezort diplomacie uviedol, že „navyše, došlo k zneužitiu víz, ktoré vydal slovenský generálny konzulát v Petrohrade a v tejto súvislosti bol spáchaný závažný trestný čin na území iného členského štátu NATO a EÚ“. Narážal tým na vraždu Čečenca v centre Berlína, pri ktorej mal na objednávku Moskvy pomáhať aj spolupracovník ruskej vojenskej tajnej služby GRU vďaka schengenským vízam udeleným Slovenskom. Ako môžu tieto dve skutočnosti spolu súvisieť?

To, že slovenský konzul v Petrohrade vydával víza v rozpore s ustanoveniami, nie je problém Rusov. To, že to využili, aby sa pravdepodobne podieľali na vražde Gruzínca v Nemecku, je druhá vec. Prečo by za to mali byť vyhodení traja ruskí diplomati? To by sa mi zdalo neprimerané. Uvidíme, aká bude ruská reakcia.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že budú reagovať na základe princípu reciprocity. Čo môžeme čakať?

Do niekoľkých dní vyhodia ľudí z rovnakých pozícií, aké zastávali tí traja Rusi. To by znamenalo, že sú diplomaticky nahnevaní, ale nechcú túto krízu ďalej vyhrocovať. Druhá možnosť je, že vyhádžu vyššie postavených ľudí, čo by znamenalo, že chcú krízu viac eskalovať. Rozhodne neverím tomu, že by neurobili nič.

Po únose vietnamského podnikateľa, otvorení slovenskej pobočky prokremeľského motorkárskeho klubu Noční vlci pri Trnave, alebo teraz pri vražde Čečenca v centre Berlína mohlo Slovensko u spojencov mierne stratiť na povesti. Aký signál sme týmto vyhostením vyslali spojencom?

Netreba preceňovať, ako nás vnímajú v zahraničí. Každá krajina má nejaké problémy. Vydávanie víz či únos vietnamského podnikateľa určite nepridávajú Slovensku na kráse. Na druhej strane som ale presvedčený, že politiku by sme mali robiť predovšetkých voči sebe, voči vlastným ľuďom a až potom sa zaujímať o to, čo si o tom budú myslieť v zahraničí. Veď ani v zahraničí nie je jednotný názor na to, ako sa správať k Rusku. Isto je iný názor v Taliansku, iný vo Veľkej Británii. Robme politiku sami pre seba, nezávislú a v duchu toho, že sme členmi EÚ a NATO.

Predstavitelia USA, konkrétne napríklad hovorkyňa ministra zahraničných vecí Mikea Pompea Morgan Ortagusová, uviedli, že „Spojené štáty tlieskajú najnovším krokom Slovenska na ochranu pred hrozbami, ktoré predstavujú zahraniční škodliví aktéri pre jeho nezávislosť“. Je takáto verejná pochvala za vyhostenie diplomatov bežná, alebo naznačuje, že o pôsobení týchto troch Rusov vedeli aj USA?

Mne sa to zdá zvláštne. Normálne sa takéto veci nerobia. Môže to ukazovať aj na to, že v tom bol spoločný záujem slovenských a amerických bezpečnostných služieb. Musíme vziať do úvahy, že Pompeo je v súčasnosti na návšteve strednej Európy. Je to silný signál, že v dobe návštevy vyhostia troch Rusov a ešte sa jeho hovorkyňa o tom aj pochvalne vyjadruje.

Zdá sa mi to tiež trochu v rozpore s nedávnymi vyjadreniami Pompea, kde pomerne jednoznačne navrhoval užšie vtiahnutie Ruska do vzájomnej spolupráce, možno v koncepte toho, ako pred 50 rokmi dokázal Henry Kissinger dostať Čínu na stranu USA proti Sovietskemu zväzu. Tu by to mohlo znamenať dostať Rusko proti Číne.

Na druhej strane ťažko povedať, ako na takúto snahu môže reagovať Rusko len tri mesiace pred americkými prezidentskými voľbami, keď nie je vysoká predvídateľnosť výsledku volieb, celkovo ako predvídateľnosť Donalda Trumpa. Ak by sa to stalo vo februári 2021, keď už bude istý nový prezident, rozumel by som tomu skôr. Na základe tohto obmedzeného penza znalostí sa o tom dá ťažko viacej špekulovať.

Aký majú takéto vyhostenia vplyv na ďalšie diplomatické vzťahy?

Určite to nie je výraz priateľského aktu. Možno to považovať za nepriateľské a predpokladať, že to bude ďalej zhoršovať vzťahy medzi oboma krajinami. Nesledujem veľmi bilaterálne vzťahy medzi Bratislavou a Moskvou, ale vzťahy medzi Prahou a Moskvou sú veľmi zlé. Už viac rokov sa nenavštívili vysokí predstavitelia oboch štátov.

Nikdy to nie je takto dobré. Ruská federácia, bez ohľadu na to, čo si o nej myslíme, je veľká krajina, ktorá má značný vplyv a záujmy, ktoré bude presadzovať pomerne bezohľadne a vehementne. Či aj také malé krajiny ako Česko a Slovensko na tom môžu niečo zvlášť získať, by som odpovedal skôr záporne.