Rusi zneužili slovenské víza. Museli odísť

Vyhostenie troch Rusov s diplomatickým krytím je odvetou za zneužitie slovenských víz pri likvidácii nepriateľa Moskvy v Nemecku. Vyplýva to z lakonického vyhlásenia slovenskej diplomacie. V ňom sa popri konštatovaní, že traja pracovníci ruského zastupiteľského úradu vykonávali na Slovensku činnosť v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch, pod čím sa spravidla rozumie špionáž, spomína aj to, že "došlo k zneužitiu vydaných víz na slovenskom generálnom konzuláte v Petrohrade a v tejto súvislosti bol spáchaný závažný trestný čin na území iného členského štátu NATO a EÚ".

Trojica Rusov s rodinami podľa agentúry RIA – Novosti opustila Slovensko. Moskva odkázala, že bude postupovať recipročne. Zvyčajne to znamená, že za persony non grata označí rovnaký počet slovenských diplomatov pôsobiacich v Rusku.

Spomínaným závažným trestným činom bol zjavne prípad Zelimchana Changošviliho, etnického Čečenca s gruzínskym občianstvom, ktorý sa stal vlani v auguste v centre Berlína obeťou atentátu. Spolková generálna prokuratúra z neho v júni obžalovala Rusa Vadima Krasikova, ktorý deň pred útokom pricestoval do nemeckej metropoly s dokladmi na meno Vadim Sokolov. Za nájomnou vraždou, ktorú si podľa obžalovacieho spisu objednali orgány ruskej vlády, stáli nepriateľské vzťahy obete s ruským štátom, tvrdí prokuratúra.

Obžaloba hovorí aj o spoločníkovi Krasikova, ktorý na rozdiel od predpokladaného vraha spravodlivosti uniká. Komplic podľa vyšetrovania investigatívneho tímu Bellingcat pricestoval do Berlína pod falošnou identitou ako Roman Davydov na schengenské víza. A práve tu vstupuje do hry Slovensko, ktorého generálny konzulát v Petrohrade ich údajnému pomocníkovi vraha vystavil. „Davydov“ a jeho digitálne dvojča „Sokolov“, majú cestovné pasy s rovnakým dátumom vydania, ich čísla sú takmer totožné, v ten istý deň ich zapísali aj do daňového registra, pričom mali pracovať ako stavební inžinieri vo firme, ktorá v tom čase nemala zamestnancov. V žiadosti o víza, podanej v rovnaký deň ako sa o ne uchádzal „Sokolov“ na parížskej ambasáde v Moskve, „Davydov“ navyše uviedol petrohradskú adresu, ktorá neexistuje.

S krytím ruskej ambasády?

Čo s tým majú spoločné traja vyhostení Rusi? Nejde len o pokus zakryť pochybenia slovenských úradníkov, ktorí si nepreverili údaje žiadateľov o víza?

Politológ Alexander Duleba pripúšťa, že na prvý pohľad to môže pôsobiť zmätočne. „Súvis tam však môže byť,“ povedal pre Pravdu a spresnil: „Existuje prax, že ambasády – slovenská v Moskve a ruská v Bratislave – si občas vzájomne ručia za žiadateľa o víza. Ruská ambasáda mohla dotyčnému poskytnúť podporný list, čo sa zvykne zohľadňovať pri udeľovaní výnimiek či rýchlejšom vybavení žiadosti. Ten človek mohol mať krytie ruskej ambasády.“

V súvislosti s atentátom na Changošviliho Nemecko vlani vyhostilo dvoch ruských diplomatov. Berlín to označil za reakciu na to, že Moskva nespolupracuje pri vyšetrovaní prípadu. Francúzsko, ktoré vystavilo víza predpokladanému vrahovi tiež na základe nepravdivých údajov, zatiaľ nijakú odvetu Moskve neohlásilo. Vyhostenie troch diplomatov ani Duleba nepovažuje za bežné. „Okrem tých víz tam muselo byť aj niečo iné,“ nazdáva sa.

Bez befelu z USA

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov naznačil, že nešlo o suverénne rozhodnutie Slovenska a že pochvala z USA svedčí o tom, odkiaľ vietor fúka. Duleba ale nepredpokladá nejaký podnet zvonka. „Ministerstvo zahraničných vecí pod vedením Ivana Korčoka sa v týchto veciach snaží byť striktnejšie. Vo vzťahu k ruským záujmom sa profiluje tvrdšie. Nebude také benevolentné, ako bolo v minulosti, a nepotrebuje ani akýsi befel od Američanov, koho treba vyhostiť. Bolo to autonómne rozhodnutie. Vyvodili sa aj dôsledky z toho, že niečo zlyhalo, keď sme dali víza predpokladanému komplicovi vraha, ktorý predložil nepravdivé doklady,“ poznamenal Duleba.

Ostrý tón zvolil aj premiér Igor Matovič. „Sú chvíle, kedy aj priateľom musíš určiť čiaru. Áno, Rusi sú naši slovanskí bratia a Rusko náš obchodný partner. Nič to však nemení na tom, že Slovensko je zvrchovaným štátom a nie banánová republika, kde sa môžeme vysmievať do tváre diplomatickým pravidlám,“ napísal na sociálnej sieti.

„Keď som bol pred niekoľkými dňami informovaný o činnosti niektorých členov ruskej ambasády či potvrdení zneužitia našich víz na spáchanie zločinu vraždy v Nemecku, bez zaváhania som vedel, že takéto konanie nemôže zostať bez následkov … lebo spravodlivosť,“ doplnil Matovič.