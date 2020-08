Kyselicu odvolali. Mikulec je presvedčený, že nedonášal

Minister návrh podal po rozhodnutí samotného Kyselicu v reakcii na kauzu jeho údajného pôsobenia vo Vojenskom spravodajstve počas predvolebnej kampane pred tohtoročnými parlamentnými voľbami. Rezort vnútra tak má momentálne len jedného štátneho tajomníka, ktorým je Ján Lazar.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v utorok 28. júla verejnosť informoval, že Lukáš Kyselica končí vo funkcii štátneho tajomníka ministerstva vnútra. Podľa informácií Denníka N mal totiž vo februárových parlamentných voľbách kandidovať za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ako tajný príslušník vojenského spravodajstva. Kyselica následne uviedol, že bude pôsobiť ako poslanec parlamentu.

V minulosti pôsobil Kyselica ako policajný vyšetrovateľ. Zaoberal sa napríklad kauzou Gorila alebo prípadom prípravy vraždy podnikateľky Silvie Volzovej.

Mikulec: Kyselica sa nesnažil rozvrátiť OĽaNO

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) je presvedčený, že Kyselica nedonášal počas pôsobenia vo Vojenskom spravodajstve (VS) na hnutie OĽANO. Návrh nástupcu Kyselicu po odvolaní z funkcie chce ešte prerokovať s premiérom Matovičom. Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády. Podľa Mikulca premiér neprezentoval zneužívanie tajnej služby ako fakt. Podozrenia podľa neho preveruje polícia.

Informácie o stretávaní sa ruských agentov na území SR Mikulec bližšie nekomentoval. „Zjavne to vyhodnotili príslušné zložky tak, že ich aktivita bežná nebola,“ poznamenal. Hovorí, že informácie o pôsobení ruských agentov „sú tu stále“.

Predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker podal minulý týždeň podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR v súvislosti s výrokmi premiéra Igora Matoviča ku kauze pôsobenia Lukáša Kyselicu (OĽANO) vo VS počas volebnej kampane. Prokuratúra by mala podľa neho preveriť, či nedošlo k viacerým trestným činom, a to zneužívanie právomocí verejného činiteľa, neprekazenie trestného činu alebo ohrozenie utajenej skutočnosti.