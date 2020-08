Matovič: Vláda upraví uznesenie týkajúce sa čestného vyhlásenia rodiča

Vláda upraví uznesenie ministerstva zdravotníctva týkajúce sa čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré majú doniesť žiaci do škôl pri svojom nástupe. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽANO) počas rokovania vlády.

VIDEO: Gröhling: O školstve len citlivo, požiadal.

Ministerstvo zdravotníctva na rokovanie predložilo materiál, ktorý zavádza podpisovanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. To by malo obsahovať informáciu o tom, že osoba nebola počas predchádzajúcich 14 dní v zahraničí, nezúčastnila sa ani na hromadných podujatiach nad 100 ľudí a nebola v tábore s medzinárodnou účasťou.

„Určite sa neprijme uznesenie tak, ako prišlo na vládu. Nebudeme tu spôsobovať chaos, keď si ľudia raz plánovali dovolenky v Chorvátsku, Maďarsku a Rakúsku. My sme zadefinovali, že tie krajiny sú bezpečné, tak nebudeme rodičov stresovať novými povinnosťami,“ povedal Matovič.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) chce, aby sa podpisovalo čestné vyhlásenie, kde bude rodič vyhlasovať, že jeho dieťa neprejavuje žiadne príznaky akútneho ochorenia. Je to čestné vyhlásenie, ktoré sa využívalo aj v závere školského roka 2019/2020, uviedol to pred rokovaním vlády.

Mikulec: O zriadení karanténnych zariadení pre študentov sa diskutuje

O možnosti otvoriť karanténne zariadenia pre študentov z takzvaných červených krajín sa diskutuje na úrovni ministerstiev vnútra (MV) a školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ). V stredu to potvrdil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

"Hovoríme o tom, či to rezort školstva môže zvládnuť v rámci svojich kapacít, resp. kapacít vysokých a stredných škôl, alebo vyčleníme na to osobitne nejaké zariadenia, informoval Mikulec.

Minister školstva Gröhling uviedol, že školský rezort už zadal požiadavku na ministerstvo vnútra v prípade zriaďovania karanténnych zariadení. „Nie všetky školy majú na to dostatočné ubytovacie kapacity v internátoch,“ ozrejmil Gröhling. Ďalšia požiadavka smeruje podľa jeho slov k tomu, aby testy pre zahraničných študentov mohlo preplácať ministerstvo zdravotníctva. Karanténne zariadenia by mali vznikať v septembri, resp. v polovici septembra.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v utorok (11. 8.) uviedol, že pandemická komisia vlády navrhne, aby slovenské univerzity zabezpečili karanténne zariadenia pre študentov z takzvaných červených krajín, pretože práve z nich Slovensko zaznamenalo najviac importovaných prípadov COVID-19.

Toto opatrenie by sa v súvislosti so začiatkom školského a akademického roka malo okrem univerzít a vysokých škôl dotknúť aj stredných škôl s internátmi. Zriadiť by mali izolačnú izbu pre potencionálnych pozitívnych študentov s ochorením COVID-19.